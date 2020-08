Hvor ble det av alt det vi arbeidet med den gang i pre-koronatider?

Av: Hege Benedicte Blom Stene, leder Stavanger Venstre

Akkurat nå handler det aller meste selvfølgelig om korona og covid-19. De to ukjente som snek seg på oss, sakte og overrumplende på en gang. Informasjon fra Folkehelseinstituttet er nå en del av hverdagen. Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad formidler forståelig og beroligende om det vi trenger å vite.

Vi lærer om symptomer og smittesporing. Vi kjøper munnbind og bruker håndsprit. Korona og covid-19 er på sitt snodige vis blitt allemannseie. Erna og Iselin og Bent og Guri og Abid og flere setter tiltak ut i livet, for at vi skal unngå store og ødeleggende konsekvenser. Og fungerende assisterende helsedirektør har fått sin egen hyllingssang og fanside på Facebook.

I mange og lange måneder har vi blitt kjent med mennesker som har opplevd at livet er blitt snudd opp ned etter sykdom og isolasjon. Vi har med god grunn vært redde for dem vi er glad i. Dem vi ikke kunne besøke. Vi har vært bekymret for barna våre da skoler og barnehager ble stengt. Vi har vært i karantene og kohorter. Mange av oss har hatt hjemmekontor, og mange har jobbet mer enn noen gang for å holde beredskapen oppe og samfunnsnødvendig arbeid i gang.

Vi leser om fly som setter på litt ekstra krefter for å bringe passasjerer hjem fra røde land før klokken 24, vi avbestiller ferier, og vi sammenligner smittetall i Norge og Sverige. Vi sluker nødvendig informasjon og unødvendige sensasjoner om hverandre. Sykdom og konsekvenser har vært på alle flater. I aviser, TV, radio og sosiale medier. Vi gjør det beste vi kan i dugnadsånd og selvhjelp. Vi er for og imot helsemyndigheters og regjeringens smittevernstiltak, og korona og covid-19 har blitt et uunngåelig og uslåelig samtaleemne.

Men hva skjedde med alt det andre? Hvor ble det av i alt mylderet? Alt det vi snakket om tidligere? Det vi hørte om på nyhetene? Det som ble diskutert i kommunestyresalen og i partigruppene? Alt det vi arbeidet med den gang i pre-koronatider? Hvor ble det av de engasjerte samtalene om plasten i havet? Og demonstrasjonene mot vindmøllene på land? Ble det egentlig innført mobilforbud i Stavanger-skolen? Og får barna ta med seg Chromebooken hjem? Eller ble ikke det noe av?

Hva skjedde i den saken med mobbeombudet? Og den om selvmordsforebygging? Har noen begynt å arbeide med den nye parken på Nytorget? Eller må noen tenke enda litt mer på den? Og hvordan gikk det egentlig med høyblokka på Tivolifjellet? Ble det ja? Eller ble det nei? Driver frustrert ungdom fortsatt med ran og slåsskamper? Var det ikke noen som snakket om en kriminalforebyggende plan den gangen? Og den skinnegående løsningen som skal bringe folk smidig og effektivt til det nye sykehuset på Ullandhaug? Ble den vedtatt, egentlig? Det ble plutselig litt utydelig, alt sammen.

Akkurat nå kjennes det ut som at vi lever i et parallellsamfunn. Med korona på overflaten, og alt det andre noen hakk ned. Men bakenfor de fete overskriftene om korona og smittetall, så jobbes det. Samfunnet har faktisk ikke stoppet opp. Stavanger Venstre har programfestet at vi skal jobbe mot forsøpling i havet. Og vi gjør det. Vi har programfestet at vi skal jobbe for trehusbyen og mot rasering av bymiljøet ved konsekvent å stemme mot høyblokker både i Paradis og på Tivolifjellet.

Vi setter mobbeombud og selvmordsforebygging på dagsorden ved å fremme dette i kommunestyrer, kommuneutvalg og sentrale råd. Vi jobber nitidig for Nytorget, for parken, verneverdighet og kulturinstitusjonene. Selvfølgelig mener vi at skolen selv skal ha mulighet til å bestemme for eller imot både Chromebookhåndtering og mobilbruk. Stavanger Venstre står fast ved det som er nedfelt i partiprogram og liberale og sosiale kjerneverdier. Og vi jobber med det. Som vanlig.

Så hvor ble det av i alt mylderet? Det er der, og det jobbes med. Akkurat som vanlig. Det synes bare ikke like godt. For akkurat nå handler det aller meste om korona og covid-19.