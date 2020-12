Hvis du ser noe – si noe

Av: Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær Alkovettorganisasjonen Av-og-til

Hvert tiende barn i ditt nabolag går jula i møte med en ekstra klump i magen. Ser du dem?

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at 90.000 barn vokser opp i hjem der en mamma eller pappa drikker for mye alkohol. Det tilsvarer nesten 1 av 10 barn. Det er flere enn vi liker å tro. To barn i en helt vanlig norsk skoleklasse.

Kanskje husker de litt av jula i fjor, da mamma plutselig var litt annerledes enn hun pleier. For noen handler det om at alkoholen tok stor plass, slik at de havnet helt i bakgrunnen på julekvelden – kvelden de hadde gledet seg så masse til. For andre handler det om situasjoner som har risset seg inn i hukommelsen. «Jeg finner en pakke jeg vil åpne, men blir avbrutt. Stemmene ved bordet blir høyere, og det er ikke lenger latter. Det er sinne. En tallerken fra det fine serviset slenges i veggen.», skriver en person til oss i Av-og-til om sin julekveld som sjuåring.

2020 har vært et spesielt år for alle. For barna har det vært et år med ekstra usikkerhet. Og for barn som vokser opp med foreldre som ikke alltid klarer å gi dem den omsorgen de trenger, har 2020 vært et ekstra mørkt kapittel. Med færre sosiale aktiviteter og mer hjemmeskole, er det vanskeligere å legge merke til disse barna.

Slik blir det også i jula. Vi skal i færre juleselskaper og være mer sosialt isolerte enn hva vi pleier. Det stiller ekstra krav til oss alle denne jula.

Barn som har vokst opp med foreldre som drikker, forteller gjerne to typer historier. Den ene er: «Hvorfor var det ingen som gjorde noe, når så mange så at jeg ikke hadde det bra?». Den andre historien er: «I min oppvekst var det en person som tok grep, og gjorde at jeg fikk det bedre». Du kan bidra til at et barn i ditt nærmiljø, er blant nettopp dem som får hjelp. Det kan bety mer enn du aner.

Hvis du er utrolig for et barn:

1. Ta kontakt: Vis barnet at du ser hva som skjer. Koronarestriksjonene stopper deg kanskje fra å dra på besøk, men du kan fortsatt ta en telefon, sende en sms eller invitere med på skogstur.

2. Ta grep: Hvis det passer å snakke med foreldrene kan det være lurt å si ifra om hva du har sett og føler. Vent gjerne til de er edru. Snakk også med andre voksne. Ser de det samme som deg? Hva kan dere gjøre for å hjelpe?

3. Ring alarmtelefonen: Det er ikke alltid lett å vite hva man kan gjøre. Derfor er det lurt å ha lav terskel for å ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Der kan du få gode tips og råd i den situasjonen du står i, fra dyktige fagpersoner.