Hva har endret seg siden 7.august 2019, Ap?

Av: Åshild Bruun-Gundersen. Helsepolitisk talskvinne, Frp.

I budsjettforhandlingene har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for at salg av E-sigaretter og tobakksfri snus med nikotin blir lovlig for salg i Norge i 2021. Dette er en seier for både folkehelsen og valgfriheten.

En viktig del av folkehelsearbeidet er å få røykere over på mindre skadelige nikotinprodukter. Snus og e-sigaretter kan ikke engang sammenliknes med vanlige sigaretter i skadepotensial, og vi må ta inn over oss at det er enkelte som aldri vil klare å slutte med nikotin. Jeg er enig med Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet når han sier at «Snus må ha reddet langt flere liv enn produktet eventuelt har tatt».

I tillegg vil opphevingen av det særnorske forbudet mot e-sigaretter og tobakksfri snus med nikotin føre til mindre grensehandel og flere arbeidsplasser i Norge.

Det kan virke som om Arbeiderpartiet under Jonas Gahr Støre ikke selv vet hvilken politikk de står for. Aps stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen svarte følgende 7. august 2019 når jeg påpekte at partiet var mot å legalisere e-sigaretter med nikotin: «Det er rent oppspinn. Arbeiderpartiet er ikke imot e-sigaretter».

Nå har Frps gjennomslag om å tillate e-sigaretter blitt votert over i Stortinget. Arbeiderpartiet stemte imot å legalisere e-sigaretter med nikotin. Hva som har endret seg siden august i fjor vet jeg ikke. Jeg håper Bjørnebekk-Waagen og Jonas Gahr Støre kan gi en logisk begrunnelse for hvorfor Ap igjen har skiftet mening, men jeg er jammen ikke sikker.