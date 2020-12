Hva er det ved julen 2020 som kan gjøre oss glade?

Av Anne Lise Ådnøy, biskop i Stavanger

Burde det være et spørsmålstegn etter overskriften? Hva ved julen 2020 kan gjøre oss glade? En dag la jeg merke til en klynge med tusenfryd. Det var kaldt og surt vær, men blomstene lyste opp.

Glede kommer ofte overraskende. Det kan være opplevelsen i situasjoner der ting legger seg til rette på en god måte, tilfeldigvis. Eller et vennlig smil i forbifarten. Glede kan også være virkningen av å gjøre noe godt. «Den største glede du kan ha det er å gjøre andre glad.»

Hvordan kan vi legge til rette for en glad jul? Smittevernet legger føringer for måten vi som kirke kan invitere til gudstjenester. Vi kan ikke være mer enn 50 personer samlet. I kirkene har det vært vanlig å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp på julaften. Nøden deres organisasjon møter ute i verden er ikke mindre i år. Kan din glede være å avhjelpe nød ved å gi til en organisasjon du har tillit til?

Det er typisk norsk å være litt sjenert i forhold til religion. Kan vi skape rom for juleglede ved å ta skrittet ut og lese fra Lukasevangeliet kapittel 2 når familien samles til middag? For­tellingen er også tilgjengelig på nett, bibel.no. Kanskje et barn i lesekyndig alder blir glad for utfordringen? I «de tusen hjem» står juletreet og minner oss med sine grønne greiner om at Jesusbarnet kom for å gi evig liv. Hva med å strekke på beina og komme ut av godstolen og gå syngende rundt treet? Da er vi ikke alene. «Her står vi nå i flokk og rad, om deg vårt skjønne hjerteblad, og gi at vi og alle må i himlen for din trone stå.»

En toåring ble introdusert for sjokolade i jula. Hun trakk sin egen konklusjon og kalte sjokolade for «gladejule».

Tradisjoner knyttet til god mat og drikke kan være en kilde til glede. Det visste Forkynneren i Det gamle testamente også: «Spis ditt brød med glede og drikk din vin med glede i hjertet.» (Kap 9,7)

Det er mye glede forbundet med måltider. Har du ingen å dele bordfellesskap med, kan du likevel tenne lys på bordet og i tankene besøke de du er glad i. Når vi ber til Gud for andre er vi ikke avhengige av virtuelle møter. Bønnen virker fortsatt på gamlemåten.

Glede kommer ofte uventet. Det kan være svært hverdagslige ting som får oss til å gjenkjenne gleden. Tusenfryd i desember? God og gledelig jul!