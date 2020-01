Av: Randi Mobæk, Kvinnegruppa Ottar

Alle vi som har hengt over doskåla, holdt hodet ut over ei båtrekke eller funnet andre steder for å spy, har nå fått en kraftig advarsel fra Gulating lagmannsrett. Du samtykker til sex når du gjør det. Ja, du leste riktig, for det er jo sex du tenker på når du er midt i spyinga?

Dersom lagmannsrettens frikjennelse av en 25-årig mann for voldtekt av jente på 14 år blir stående, så er dette rettspraksis i Norge! Spyr du – så samtykker du til sex med hvem som helst.

Jenta var i en slik situasjon, beruset, hengende over badekaret for å spy, ute av stand til å gjøre motstand. En jevnaldrende gutt filmet deler av hendelsen med mobiltelefon. På filmsnutten skal en ha sett at tiltalte var naken nedentil og holdt på jentas nakne rumpe, mens hun på dette tidspunktet lå over kanten på badekaret med hodet ned i karet. Verken filmingen, hennes hjelpeløse situasjon eller støtte fra andre vitner på festen bryr flertallet av lagmannsretten seg om. Dommen er et mesterstykke i å finne unnskyldninger for ikke å straffe 25 åringen for voldtekt.

Stopp! Vi sier STOPP!!! Denne saken må Riksadvokaten gripe inn i. Flertallet av dommerne må mangle kunnskap om voldtekt og hvordan vurdere bevis. Dersom noen ikke klart og tydelig sier JA til å ha sex, så er det overgrep. Det er ikke å samtykke å henge over et badekar og forsøke å spy. Det er ikke samtykke å ha danset ti minutter tidligere eller ha ligget på et baderomsgulv. Det er ikke samtykke uten å si JA!

Hvordan kan lagmannsretten overse dette? Resultatet er totalt uakseptabelt. I stedet for frifinnelse burde det her vært skjerpende straff.

Lagmannsretten gir enda en oppskrift til alle kommende overgripere: Sørg for å skjenke folk fulle, forsyn deg av den som er i mest forsvarsløs forfatning og bry deg ikke om alder. Jo yngre, desto bedre. Du gjør det risikofritt.

I Norge har de som voldtar minimal risiko for å bli dømt og sone for overgrepet. Konsekvensen er at samfunnet forteller overgripere er at det er risikofritt å voldta og at ofrenes ord og helse ikke har noen verdi.

Ofre forstår tegninga og ni av ti voldtatte dropper å anmelde forbrytelsen. Halvparten av de som anmeldte i 2015 opplevde å ikke bli tatt på alvor. 1 av 10 norske kvinner har vært utsatt for voldtekt, og hver tredje kvinne forteller ikke andre om overgrepet. Det finnes altså hundretusenvis av norske kvinner i alle aldre som utsettes for slike overgrep. Det er deres og alle andre kvinners rettssikkerhet og helse som står på spill!

Disse ofrene lever videre med de fysiske og psykiske skadevirkninger av overgrepene. De må forsøke å komme igjennom traumene en voldtekt gir. Det er de som blir sykmeldte og mister skolegang, jobb eller skal leve med angst og fortvilelse. Fy, for en urettferdighet!

Vi krever endring NÅ! Kvinnegruppa Ottar forlanger innsats både innen politi og rettsvesen, samt at samfunnet må forebygge voldtekt.

Vi krever at det:

** Nedsettes en nasjonal kommisjon som utarbeider og sikrer undervisning av rettsvesenet og juryer slik at de kan håndtere overgrepssaker på en korrekt måte.

** Innfør lov om samtykke.

** Etterforskningen hos politiet må effektiviseres og profesjonaliseres.

Menn voldtar fordi de kan, og fordi de til syvende og sist ikke respekterer kvinner, vår integritet, vår ære og våre liv. Voldsforskere bekrefter at samfunn med likeverd mellom kjønnene forebygger trakassering og undertrykking. Derfor er det nødvendig med mange innsatser for å forebygge overgrepene.

Vi gjentar igjen:

** Gi bedre seksualundervisningen i skoler.

** Gjennomfør offensive holdningskampanjer mot voldtekt og overgrep.

** Innfør tiltak mot trakassering i arbeidslivet.

** Fjern pornografien som erotiserer makt og undertrykking.

** Bygg ut behandlingstilbud for voldelige ungdom og menn.

** Inviter kvinneorganisasjoner til å utarbeide og gjerne utføre flere av disse tiltakene.

** Håndhev sexkjøpsloven.

** Bruk lovens rammer til å øke straffene og ha et rettsvesen som tror på kvinners fortellinger om den volden de har blitt utsatt for.

Kvinnegruppa Ottar krever en nasjonal innsats med nok kraft og prioritering for å stoppe og forebygge den seksualiserte volden. Ministre, vi krever handling NÅ