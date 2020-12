Feil om fyrverkeri

Av: Rikard Spets, talsperson for Norsk Fyrverkeriforening

Siri Martinsen tar 15.12 i Rogalands Avis til orde for å forby privat bruk av fyrverkeri. Innlegget er preget av en rekke feil, og vi i Norsk Fyr­verkeri­forening mener forbud er en dårlig idé for å sikre en trygg nyttårsfeiring for både tobeinte og firbeinte.

Hvert år ser millioner av nordmenn på sitt eget og andres fyrverkeri på nyttårsaften. Rundt 38 % av norske husstander kjøper inn sitt eget fyrverkeri. Blant barnefamilier er tallet 64 %. Jo flere barn, desto viktigere er privat fyrverkeri. I familier med tre eller flere barn er det hele 72 % som kjøper inn sitt eget fyrverkeri og arrangerer sin egen nyttårsfeiring. Blant de barnefamiliene som ikke kjøper fyrverkeri, oppgir flere at de ikke gjør det fordi en annen familie har ansvar for å kjøpe inn fyrverkeriet til nyttårsfeiringen. Og ikke minst; det er knapt ulykker i denne gruppen.

Dyr kan være lydsensitive. I studien fra NMBU sier universitetet selv at andelen lydsensitive dyr ligger på rundt 23 % – Ikke 50 % som Nor påstår. Likevel er det en utfordring for mange dyreeiere. Flere dyreeiere starter treningen tidlig slik at dyrene blir vant til lyden av fyrverkeri. Som i alle situasjoner må dyr læres opp, og lyden av fyrverkeri er intet unntak. Undersøkelser viser også at eierens oppførsel er av svært stor betydning for hvordan dyret reagerer på fyrverkeri og andre høye lyder.

Martinsen drar videre opp et eksempel fra Beebe i Arkansas der 5000 fugler døde. Smithsonian Magazine slo fast at fyrverkeri kan ha vært en medvirkende årsak. Likevel har det ti år senere aldri gjentatt seg, selv om fyrverkeriet har vært det samme. På tidspunktet hendelsen fant sted befant 1,6 millioner fugler seg i området. Langtids­virkningene av støy på fugler kan diskuteres. Kanskje man skal spørre frukt- og bærprodusentene som må avfyre kraftige smell fra gasskanoner så ofte som hvert 30. minutt gjennom sesongen for å holde de samme fuglene borte fra avlingen?

U.S. Fish and Wildlife estimerer at over 100 millioner fugler årlig dør av å kollidere med vinduer. Titalls millioner dør i kollisjon med biler. Katter dreper nesten to milliarder. Dette er bare i USA.

Videre mener Martinsen at vi har mange alternativer til fyrverkeri som er gode nok. Den svenske byen Boden forsøkte seg på lasershow under nyttårsaften i 2018. Erfaringene var dårlig, og året etter var det tradisjonelle fyrverkeriet tilbake. Den samme erfaringen gjorde Jönköping.

Lasershow koster kommunen mer enn det dobbelte av kronene som brukes på fyrverkeri – og ofte langt mer. I tillegg er lasershow svært prisgitt godt vær. Blåser det for mye fungerer ikke lasershow. I tillegg er det langt mindre tilgjengelig for folk flest. Mens fyrverkeri er synlig for alle, må man plasseres på konkrete steder for å overvære lasershow. Det er lite hensiktsmessig å skape trengsel på nyttårsaften, spesielt nå under koronapandemien. Alle kan ikke strømme til store møteplasser i sentrum av kommunene for å overvære fyrverkeri. Spesielt ikke barnefamilier.

I tillegg er erfaringene fra Boden at det i 2017 ble solgt mer privat fyrverkeri enn noen gang, ifølge SVT. En slik løsning vil altså føre til mer privat forbruk av fyrverkeri – til minst det dobbelte av prisen for kommunene. Man kan jo bare forestille seg lyden av tusenvis av droner, og den sikkerhetsmessige utfordringen dette medfører.

En trygg og hyggelig nyttårsfeiring starter tidlig med trening av dyr, bruk av sikkerhetsbriller og trygg oppskyting av fyrverkeri i den gitte tidsperioden og måtehold med alkohol. Hvis alle følger reglene, vil feiringen bli en suksess for både tobeinte og firbeinte.