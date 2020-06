Er Prekestolen oppskrytt?

Av: Pål Mitsem, Randaberg.

1995 foreslo hotelldirektøren, senere stortingsrepresentanten Jan Johnsen, at man skulle bygge en heis inne i Prekestolen. Jeg tok til motmæle mot dette i et intervju 1. august 1995, og forslo en taubane over Lysefjorden, som foreslått i 1990 av Egil Astad i Forsand Telestove. I 1991 ble selskapet Helleren AS stiftet for å bygge en taubane mellom Eiane og Prekestolen (merk stavemåten). Det skjedde aldri, og selskapet ble avregistrert.

Som turistattraksjon har ikke Prekestolen fått den fagnad som den fortjener. Besøkstallet er fantastisk, vel over 300.000 pr. år. Det er bare en brøkdel av det det kunne være hvis man hadde satset på stedet. Det holder ikke i år 2020 å invitere folk til å gå 2 timer opp og 2 timer ned uten tilgang til toalett, WiFi og en forfriskning.

Kanskje hadde Knut Egil Andersen et poeng når han i leserbrev i Stavanger Aftenblad 23. august 2016 under tittelen «Preikestolen er oppskrytt», skrev at «Det skulle vore interessant å vite kor mange som går derfrå og faktisk er skuffa over det de har sett.»

Kanskje bør de som støtter Prek­e­stolen merke seg VG Reise-magasin 20. mai 2020, med «50 tips til årets norgesferie». Her er Prekestolen nevnt som nr. 19 sammen med Kjeragbolten og Lysefjorden som noen av landets største turistmagneter i naturen som den 267 km lange nasjonale Turistveg Ryfylke går forbi, der man kan «parkere bilen og gå ut for å nyte utsikten over Lysefjorden». Veiledning eller villedning?

18. mai 2018 var jeg invitert til å delta som en av flere innledere til et møte i Kverulantkatedralen på Preikestolen Fjellstue om fremtiden til Prekestolen. Jeg aksepterte invitasjonen, og gledet meg til å presentere mitt forslag her. Noen dager før møtet ble jeg avinvitert, men opplysning om at jeg likevel var velkommen som tilhører.

Til generalforsamlingen i Stavanger Turistforening våren 2020 fremmet jeg et forslag som virkelig kan vitalisere Prekestolen som turistattraksjon. Da det ble besluttet at generalforsamlingen 2020 skulle avholdes digitalt, og da styret innstilte på avslag, tok jeg imot forslaget fra styret om å utsette behandlingen av forslaget til første generalforsamling med vanlig møterett for medlemmer, formodentlig våren 2021.

Forslaget har to punkter. For det første å etablere en nasjonalpark i Prekestolområdet. Det var jo ikke noe nytt.

Det andre punktet var å sette av et lite hjørne av nasjonalparken, nær toppen av Neverdalsfjellet, til en gondolbane fra Eiane på andre siden av Lysefjorden.

For nasjonalparker etter norsk lovgivning gjelder strenge rekkefølgekrav; når nasjonalparken er etablert, er alle mekaniske innretninger forbudt. Hvis man ikke holder av et hjørne til en lydløs og forurensningsfri gondolbane ved etableringen av nasjonalparken, kan man vanskelig gjøre det senere, slik loven er formulert i Norge. De berørte kommuner har, med god grunn, vært skeptiske til å etablere en nasjonalpark med de bindinger det gir.

En gondolbane fra Eiane til toppen av Neverdalsfjellet, som kan kalles Rygertoppen (toppen av Rygenes rike, etter forslag fra min kone) vil være en fenomenal mulighet for alle til å komme inn i Prekestolen nasjonalpark, med pust og bevegelighet i behold, og tilgang til en kafeteria med terrasse med utsikt rett ned på Prekestolen på den ene side og Stavanger og byøyene på den annen side, og til Nordsjøen hele veien fra Egersund til Bømlo. Dessuten kan man se Lysefjorden ar havet til Lysebotn. Hvor kan man ellers se merkevaren norsk fjord fra havet til fjordbunnen?

En liten og spektakulær hengebro for gående gjør det mulig å spasere fra Rygertoppen til Prekestolen på 10 minutter!

En tur på formiddagen eller ettermiddagen kan legges inn i alle årsmøter og utstillinger i Stavanger, og vil være et fenomenalt salgsargument for reiselivsnæringen i Stavanger og Sandnes. Kanskje det vil stanse «blodet i gatene» for hotellnæringen, også i post-Corona tiden.

Det gjelder også når og hvis Prekestolknatten faller ned, noe alle vet at den vil. Det gjelder også når Forsand kommune finner ut at den ikke kan ta ansvaret med å slippe folk over sprekken mellom Neverdalsfjellet og en berg-knaus som kan falle ned når som helst, uten forvarsel. Da blir det beste sted å beundre Prekestolen fra terrassen på Rygertoppen!