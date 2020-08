En krevende situasjon for Stavanger

Skrevet av: Sverre Uhlving, utvalg for helse og velferd, Stavanger Arbeiderparti

Kommunedirektøren i Stavanger har nylig varslet om en meget krevende økonomi for Stavanger kommune. Situasjonen har blitt betydelig forverret i forbindelse med korona-pandemien. På helse- og omsorgsområdet er det foreløpig varslet om et behov for kutt i 2021 på 107 millioner (3,5%) i forhold til sektorens budsjett for 2020.

Det er allerede et stort overforbruk i forhold til vedtatt budsjett i 2020. Dette skyldes blant annet kostnader til koronalegevakt/-luftveismottak/-telefon, økt testkapasitet og isolasjonsboliger/-sykehjem, samt økt sykefravær blant ansatte pga karantene, vesentlig i den første fasen. Mange permitterte og arbeidsledige fører til at flere har behov for sosialhjelp, og dette øker etter hvert som andre offentlige støtteordninger reduseres når situasjonen blir langvarig. Foreløpige beregninger tyder på et merforbruk på 36 mill. på sosialhjelpsbudsjettet. Situasjonen er dessverre ikke bedre for kommunens øvrige tjenesteområder!

Med lavere aktivitet i næringslivet og økende antall permitterte og arbeidsledige, går samtidig skatteinntektene ned. Regjeringen har lovet at staten skal dekke kommunenes tapte inntekter og økte utgifter knyttet til korona-epidemien. Foreløpig står kommunene igjen med store udekte utgifter og tap. Vi håper fortsatt at regjeringen skal holde det den har lovet.

Vi må også fokusere på at kommunen har gjort noen positive erfaringer denne våren og sommeren:

Til nå har ingen av de som mottar offentlige tjenester i sykehjem, omsorgsbolig eller i hjemmet i Stavanger kommune, blitt smittet med Covid-19. Dette er unikt, og det er all grunn til å rose den innsatsen som de ansatte har gjort. Særlig i hjemmebasert omsorg har en lagt om turnuser slik at hver enkelt bruker og ansatt har hatt kontakt med færre personer. Dette oppleves positivt av brukerne. Det har vært nødvendig å ha strenge regler for besøk, men nå har smittesituasjonen heldigvis gjort det mulig å åpne noe opp.

Så er både ansatte og brukere blitt tydelig bedre til å bruke digitale hjelpemidler som supplement til fysisk kommunikasjon, planlegging av kontakter/møter osv. Tiden utnyttes dermed bedre.

Mange brukere avbestilte i første del av epidemien hjelp og assistanse i hjemmet på grunn av angst for smitte. Da smittepresset ble mindre og situasjonen mer avklart, var det imidlertid flere som fant ut at de fortsatt greide seg fint uten hjelp. Denne erfaringen passer med erfaringen i «Leve hele livet»-prosjektet, hvor en nøye skal vurdere hva brukerne kan greie selv og stimulere til egenmestring. Våre ansatte må fortsatt i samarbeidK med brukerne legge til rette for mest mulig egenaktivitet.

I Stavanger kommune har rammefinansiering erstattet innsatsstyrt finansiering i helse- og omsorgstjenesten. Et pilotprosjekt på dette området kalt «friere faglighet og mindre byråkrati», har så langt vist å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene, dvs. mer bistand til brukerne. Utvalg for helse og velferd skal i september behandle en sak om å utvide denne ordningen til hele kommunen.

Frivillige organisasjoner og personer bidrar på mange områder. Jeg mener at kommunen i enda større grad må legge til rette for at frivillige kan bidra. Det er sannsynlig flere som har lyst og evne til innsats dersom forholdene legges godt til rette.

Den Norske Legeforeningen har sammen med flere andre yrkesorganisasjoner tatt initiativet til en kampanje «Gjør kloke valg/Choosing wisely» for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. «Mer er ikke alltid bedre» innenfor medisin og helse. Ved mange tilstander er det vist at en del undersøkelser og behandlinger er unyttige, og i en del tilfeller direkte skadelige. Dette er ikke bare aktuelt ved henvisning til spesialisthelsetjenesten, men også ved henvisning til kommunale tilbud. Det er også aktuelt i livets siste fase – i noen tilfeller burde unyttig og plagsom behandling avsluttes og erstattes med god lindrende behandling.

Dette er noen eksempler som kan føre til at vi leverer gode helse- og velferdstjenester på en forhåpentlig mer kostnadseffektiv måte. Jeg foreslår en idedugnad!

Og så håper vi at alle de varslede statlige midlene for å dekke koronakostnadene kommer.

Kommunale midler må prioriteres slik at de som trenger det mest, får nødvendig hjelp og bistand, og slik at lovpålagte rettigheter blir i varetatt. Til tross for gode tiltak, effektivisering, kutt av tjenester som ikke er dokumentert nyttige, økt bruk av frivillige osv., så er den økonomiske situasjonen i Stavanger nå slik at en del brukere dessverre må regne med å oppleve å få tjenester av noe dårligere kvalitet enn tidligere. Jeg vet også at de engasjerte og dyktige medarbeiderne innen helse og velferd vil gjøre så godt de kan for at våre brukere fortsatt skal oppleve forsvarlige og gode tjenester.