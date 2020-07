Av: Silje Hjemdal. Stortingsrepresentant Frp.

Sommerferien er høytid for reportasjer om at flere av våre små dyrevenner har en tøff sommer. Denne uka besøkte jeg de dedikerte menneskene ved Dyrenes hus i Bergen. De frivillige i Dyrebeskyttelsen har på ingen måte tatt ferie og imponerer med deres omsorg for dem som trenger det.

Våre firbeinte venner fortjener å ha det bra hele året, dessverre har ikke alle det slik. Vi har kommet et stykke på vei hva gjelder dyrevelferd, men fremdeles mottar Dyrebeskyttelsen og andre mange dyr som folk ikke orker å ta vare på lengre når sommerferien kommer.

For mange har dyr blitt et bruk og kast «produkt». Det er trist å se hvor få som tar dyrenes velferd på alvor. Som dyrevenn og beboer i byen var det viktig for meg å se hva de gjorde her på dyrebeskyttelsen i Bergen og for å se hvor langt vi har kommet siden sist jeg var her. Engasjementet til de frivillige er fremdeles rørende, men jeg er likevel dypt skuffet over hvor mange dyr som hadde behov for hjelpen deres.

Vi leser konstant om eksempler på dumping av kjæledyr, det er rett og slett hjerterått. Jeg er glad for at vi har fått dyrepolitiet på plass i mange fylker og snart hele landet, men det er enda ikke nok. Om noen kommer over dyr som har blitt dumpet i veikanten er det viktig at man hjelper dyret, men også anmelder saken.

Jeg er forundret over at ikke flere tar seg bryet av å kastere og chippe dyrene sine. Det er ikke særlig dyrt og man skulle tro det var naturlig når man påtok seg et slikt ansvar. Det er for meg klart at folket trenger en holdningsendring når det gjelder dyrehold. Derfor ønsker jeg en tydelig kampanje på ansvarlig dyrehold.

Husk at kjæledyrene våre trenger kjærlighet hele året.