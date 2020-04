Det er nå det gjelder.

Av: Sissel Fuglestad Askeland, Stavanger i Rogaland; Kai Steffen Østensen, Kristiansand i Agder; Siv Katrin Ulla, Ålesund i Møre og Romsdal; Bente Pedersen, Råde i Viken; Kjell-Olav Hovde, Oslo; Ida Huitfeldt, Skien i Telemark; Elin Såheim Bjørkli, Kongsvinger i Innlandet

Norge må delta i den europeiske dugnaden og gi opphold til barn fra flyktningeleirene i Hellas.

Etter å ha vært vitne til situasjonen i Moria-leiren, og hørt Hellas bønnfalle sine europeiske venner om hjelp, kan vi ikke lenger sitte tause og håpe at noen andre skal høre dem. Vi er aktive politikere og medlemmer av Arbeiderpartiet, fordi vi ønsker å gjøre en forskjell. Nå er det Hellas og Moria som trenger stemmen vår, og det er vår plikt som tillitsvalgte å reagere.

I et åpent nettmøte på Facebook argumenterte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og innvandringspolitisk talsmann, Masud Gharakani, for at Norge må forholde seg til kvoteordningen for flyktninger. Det er lett å være enig; de har gode argumenter. FN vet hvor skoen trykker. Vi kan ikke bare velge barn fra én leir. Vi må holde oss til landsmøtevedtaket. Men i dagens situasjon er dét utilstrekkelig. Nå trengs internasjonal solidaritet og handling.

Arbeiderpartiet har lange tradisjoner for å lede an i norsk utenrikspolitikk. Vår internasjonale bevegelse minner oss på hvilket ansvar vi har. Et ansvar som forplikter oss, og som krever at vi også agerer i krisesituasjoner. Dette kan vi gjøre og fremdeles være lojale mot landsmøtevedtaket som er gjort. Spesielle situasjoner krever spesielle tiltak.

Etter at det ble klart at Arbeiderpartiet ikke ville gå med på å hente hjem barna fra leirene i Hellas, har grasrota reist seg i partiet for å uttrykke at dette ikke er i tråd med partiets historie og verdigrunnlag. Det bør være et viktig signal partiet tar med seg inn i stortingsforhandlingene. Landsmøtevedtaket fra 2019 fastslår at Arbeiderpartiets innvandringspolitikk skal være human. Leirene i Hellas er ikke humane, det rapporterer også de fremste hjelpeorganisasjonene om. Grusomme beskrivelser forteller om farlige boforhold, mangel på helsehjelp og barn som i svært ung alder driver selvskading. Dette er blitt dokumentert gang på gang. Hvorfor tviholder vi da på argumentene om at systemene må komme først? Vi har selv vært med å skape problemene i Hellas og for tusenvis av flyktninger. Flyktninger som nå sitter fast på en uutholdelig endestasjon selv greske myndigheter har mistet kontrollen over.

Å følge FNs kvotesystem er sentralt i Arbeiderpartiets politikk, men det er også business as usual. Og er det noe vi har lært de siste ukene med pandemi og smitteverntiltak er det at ting ikke er som vanlig. Et presset helsevesen, arbeidsledighet og økonomisk usikkerhet skaper en prekær situasjon for alle europeiske land. For Hellas blir denne byrden ekstra stor fordi de også håndterer en stor del av Europas flyktningestrøm. Å bo i en flyktningleir er ekstremt krevende til vanlig. I en pandemi som nå, hvor man skal holde avstand og ha ekstra fokus på hygiene, trenger man ikke en krystallkule for å spå hvor galt det går. Som AUF-leder Ina Libak nylig uttalte til Vårt Land: «Det er i krisetider vi må stille opp og vise solidaritet.» Dette burde klinge godt hos oss i Arbeiderpartiet som skal bygge vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Å løse situasjonen for flyktninger som kommer til Europa er en stor strukturell utfordring som ikke kan løses over natta. Det vet også vi. Likevel har vi i krisesituasjoner både mulighet og moralsk plikt til å lette byrdene for de som er mest sårbare. Barn og ungdom som er alene har et spesielt krav på beskyttelse - og derfor også vår solidaritet.

Vi er engasjerte partifeller som kommer fra hele landet, med ulike verv og ulike fagfelt. Til felles står likevel et brennende hjerte for å gjøre en forskjell for de som sitter nederst ved bordet. Og akkurat nå er det barna i leirene i Hellas som er plassert nettopp der.

Leirene i Hellas får ulike tilnavn. En av dem er Moria som beskrives som helvete på jord. Det er i skrivende stund Europas største flyktningleir. FN meldte allerede i september 2019 at situasjonen i Moria var kritisk, og ba om evakuering av leiren. De av oss som har vært der har sett med egne øyne hvor dramatisk situasjonen er. Det er åpenbart at noe må gjøres. Og det haster!

Dublin-forordningen, eller førstelandsordningen, har som mål at flyktninger ikke skal ende på en evig søkerferd fra land til land i Europa, samtidig sikre kontroll på flyktningene som kommer til Europa. Systemet Europa har blitt enige om bidrar til en viss kontroll, samtidig som det gjør landene langs Europas yttergrense til dem som må bære den største byrden. Vi må heller ikke glemme at også vi er Europas yttergrense i nord. Det fikk vi oppleve under flyktningkrisen i 2015. En krise som fremdeles pågår.

Dette er en spesiell situasjon, hvor vi trenger et aktivt og solidarisk europeisk fellesskap. Som Norge må være en del av. Vi må stå skulder ved skulder med de andre ressurssterke landene som nå stiller opp, og ikke stille oss sammen med land som Ungarn og Polen. Land som er kjent for sin antidemokratiske og innvandringskritiske utvikling. Angela Merkel og Tyskland har lenge forsøkt å samle ressurssterke land med sterke humanitære tradisjoner til å gå foran. At regjeringen ikke føler dette ansvaret til fellesskapet med våre venner i Europa, får de selv stå til ansvar for. Det er her vi i Arbeiderpartiet skal være bedre, og vise vei for solidaritet og menneskeverd. Når begynte vi å vente på hva Høyre-regjeringen velger før vi tar stilling selv?

Vi har stor respekt for synspunktet om at det er de som trenger hjelpen mest som skal få den. At internasjonale organer skal ta valgene. Men det ene trenger ikke utelukke det andre. I krisetider må vi komme barn og våre europeiske venner til unnsetning. Vi kan fremdeles hjelpe i Hellas, selv om andre også trenger hjelp. Derfor oppfordrer vi ledelsen i Arbeiderpartiet til å gå foran. Sørg for at Norge deltar i den europeiske dugnaden og tar imot barn og ungdommer fra flyktningeleirene i Hellas. Det er vårt solidariske ansvar.

Hold hodet kaldt, sier man gjerne i disse krisetider. Glem nå ikke det der med hjertet.

Det er nå det gjelder.