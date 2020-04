Den politiske koronakrisen. Erna som vinner?

Skrevet av: Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk

Det dreier seg om koronasmitte og en økonomi som er under nedsmelting og i krise. Aviser sammen med NRK er full av dette nær sagt hele døgnet. Og naturligvis er krisen alvorlig, veldig alvorlig for oss alle og verst for de dårligst stilte rundt oss. Men vi overser lett og ofte at dette også er politikk. Vår oppmerksomhet er rettet på helseeksperter og økonomiske eksperter, og at det er disse folkene som styrer våre sentrale politikere. Det er heller slik at i disse koronatidene er det kunnskapsløshet som rår for ingen kjenner virusets karakter og for økonomien i denne situasjon likedan, økonomene vet ikke forløpet verken nasjonalt eller internasjonalt. Det snakkes derfor fortiden mest om scenarioer som bygger på løse antakelser og fantasi framfor statistikk og data. I dette rommet kan så politikerne og de politiske partiene boltre seg.

Tirsdag var statsminister Erna Solberg med på regjeringens daglige pressekonferanse klokken 16. Hun hadde en gledelig nyhet, sa hun. Den skulle vise hennes lederskap. Nyheten var at selskapene Laerdal Medical og Servi AS skal produsere 1000 nød-respiratorer innen juni. Det vil doble kapasiteten på norske sykehus. Ut fra de siste dagers tall virker det som om det ikke er grunn til å frykte at koronakrisen vil sprenge sykehusenes kapasitet. Helsemyndighetens prognoser viser at vi nok ikke vi trenger 1000 respiratorer i tillegg til de vi alt har klart å skaffe fram. Den som først nektet å være med på jubelen over de solbergske nødrespiratorene, var Sykepleierforbundet. De sendte ut en pressemelding der de spurte om statsministeren hadde servert en tidlig aprilsnarr. Her var det snakk om «kunnskapsløshet forkledd som handlekraft». Her er det sykepleierne som besitter den ekte praktiske kunnskapen. Erna Solberg spiller et politisk spill basert på kunnskapsløshet. Hun formidlet en forestilling, en tro på at regjeringen har kontroll. Det gjør hun i alt og ett hun foretar seg.

Økt oppslutning kan innkasseres. I går kunne NRK forteller at Erna Solberg leder soleklart når det gjelder hvem folket vil ha som statsminister. Jonas Gahr Støre ligger en hel langside bak. Mindretallsregjeringen ha lansert en rekke krisepakker de siste par ukene. Men de er utformet i samarbeid med opposisjonen ledet av Gahr Støre. Betydelige endringer i retning av en mer sosial profil og kommunevennlighet er blitt til. Men Erna og Høyre tar æren og fokuset. På den siste meningsmåling på NRK går Høyre fram 5 prosent og ender med en oppslutning på 24,9 prosent. Ap øker også, men bare med 2 prosent til 25,7. Det er stort sett krisesymptomer å spore hos de andre partiene. Også Senterpartiet holder stand.

Som i andre land, i krisetider søker velgerne til lederne, til dem som de er indoktrinert til å tro har makten og til å besitte kunnskapen. I Norge blir det Erna, i USA blir det Donald.