Den bevegelige fienden

Av: Bjørn G. Sæbø

Jubel over framskritt etterfølges av fortvilelse over tilbakeslag. Gladnyheten godkjenning av vaksine etterfølges av krisenyheten ny virusmutasjon som får omverdenen til å stenge flytrafikk fra Storbritannia. Av alle de slitne klisjeene som er sagt om koronapandemien, er den med tre skritt fram og ett tilbake en av de mer treffende. Det har lenge vært kjent at koronaviruset – i likhet med sin slektning influensaviruset – muterer. Virusets tilpasning for å overleve har vært registrert tidligere i pandemien, men det nye er at mutanten som nå har slått til i Storbritannia er 70 prosent mer smittsom enn originalen. Den gode nyheten er at den ikke er farligere.

De siste døgnenes utvikling forteller at vi til tross for gladnyhetene om vaksiner, ikke er i mål. Vi er ikke engang i målområdet. Koronapandemien er – for å bruke enda en av årets klisjeer – et bevegelig mål og en svært bevegelig fiende. De som trodde at vaksinen innebar færre tiltak, mer normalisering og snart tilbake til hverdagen, har dessverre tatt feil.

Politikerne har en ekstremt vanskelig oppgave når tiltak iverksettes, og krysspresset Bent Høie og hans kolleger i beslutningsapparatet utsettes for, er formidabelt. Mens det fra lokalpolitisk hold klages over utslitte helsearbeidere, gikk KS og ordførerne fra de åtte største byene – Stavanger inkludert – ut i november og ba om obligatorisk koronatesting ved grensene.

At slik testing ville ha sprengt kapasiteten utover at testene ikke hadde gitt et sant bilde, tenkte de neppe så mye over. Det har heller ikke Frp gjort, som har fremmet forslag om obligatorisk testing. Det er viktig at beslutningene er praktisk gjennomførbare, har legitimitet og følger rettsstatsprinsippene. Derfor er det riktig at regjeringen ikke opptrer drakonisk, og heller innfører innreisestopp fra Storbritannia i to døgn for å se an risikoen det muterte viruset utgjør.