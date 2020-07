Da Norge gråt

Av: Jacob Jaber, ansatt i barnevernet.

Eg e kje no poet.

Elle en som har opplevd.

No som helst urettferdighet,

vanskelighet som mitt fedreland

ikje har klart å løst.

Situasjonen te nå har vært komplisert.

Eg vil tenka tebake te våre forfedre.

Helt aen tid som forente oss nærmere.

Da aksemaktene kom bankane

på dørene våre.

Tråkka ned på verdiene våre.

Selv om me kanskje ligna.

Trodde på noe av det samma.

Snakte språk som ligna.

Så var ikje verdiene vår på lik linja.

NORGE bøye seg aldri!

Ikkje for noe eller noen som sprer hat.

Ikkje for en som tale ond og vondt

om den ved siden av.

I Norge så huske me alltid på en viktig verdi. NORGE bøye seg aldri.

Djevelen kan ha ulik forkledning.

Alt fra en slange i paradiset,

te en som ligne på oss andre.

Me har bevart våre grunnleggende

verdier helt siden vikingtiå.

Elsk din nabo, gjestfrihet, ytringsfrihet.

Tro på Odin, Allah, Gud, ingen,

eller alle, men aldri la noen

tvinga deg til å velga,

men helle fortella og kanskje inspirera?

Nordmenn er menn som elske kvinner, menn som elske menn,

kvinner som elske kvinner...

også videre som Kong Harald

har talt tidligere.

Flagge består av tre farger,

men vår nasjon e rik på alle farger.

Ikkje rart regnbuen misunne oss te tider.

Og gamle dager lagde mange muligheter.

Siden Kongen sa NEI.

For du og meg kunne ha ulikheter.

Kongen sa NEI sånt at du

kunne utrykka deg sjøl – vær deg sjøl.

Så plis vær deg sjøl.

Kong Haakon sa NEI!

For at du skulle få mulighet

te å forma din egen identitet.

Eg e så takknemlig for det.

Ubeskrivelig, virkelig.

Alt e mulig i de tusen hjem.

Siste ting for mitt fedreland.

I de mest håpløse tidene har du

nok en gang vist vår sterkeste side.

Å vise djervhet, mot og stå i vern.

Derfor klare me alt som en

stolt nasjon i dette land!

Så te neste gang,

om elendighet, hat eller grusomhet

prøve seg her – vil dokke få en utfordring – fordi vi komme te å vær klare

– vi komme til å holde hender og

synge så høyt me bare klare.

Ja, vi elsker dette landet!