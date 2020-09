«Biltema og dustevedtak»

Siden partiets tidlige dager på 1970-tallet har Anders Langes Parti/Fremskrittspartiet vært på jakt etter byråkrati og tåpelige vedtak som rammer den lille mann. Ikke alle forsøk på å finn byråkratiske påfunn som definerer Duste-Norge er like vellykkede, men i føljetongen om Biltemas flytting over kommunegrensen fra Lura til Stavanger-siden av Forus, har partiet en god sak. Byggingen av bussveien har tvunget Biltema på flyttefot, og fra sine nye lokaler får varehuset bare selge byggevarer og verktøy under kategorien «plasskrevende handel» – ikke detaljvarer som utstyr til bil, båt, hjem og friluftsliv som kjeden ellers tilbyr. Stavanger kommune ga dispensasjon, mens to fylkesmannsbehandlinger slo fast at denne endringen er i strid med kommuneplanen for handel. Handel kan komme til å flytte fra de definerte senterområdene, noe som er et syn kommunalminister Nikolai Astrup (H) støttet da han ga det endelige avslaget.



Dispensasjoner skal ikke gis i øst og vest, og håndteringen av dispensasjon i strandsoner viser hvor ille det går når kommuner mangler kompetanse eller ryggrad nok til å finne fram nei-stempelet. Biltemas søknad burde derimot ikke kreve mer enn et blikk opp fra plan- og bygningsloven for å se det innlysende poenget om at varehusets detaljhandel ikke truer noen. Like i Biltemas nye nabolag er detaljhandelen rikelig representert enten det gjelder hvite- og brunevarer, elektronikk eller sportsutstyr. Til tross for forsøk på noe annet, er Forus et område for industri, kontorarbeidsplasser og såkalt plasskrevende varer som sofaer og senger, samtidig som det er lenge siden noen som trenger utstyr til bilen eller båten reiste til sentrum av Stavanger eller Sandnes for å handle.

Frps påpeking av et dustete vedtak er er korrekt, men forsøket på å vingeklippe embetet er det ikke. Det får holde at saksbehandlerne setter seg bedre inn i sakene de skal behandle.