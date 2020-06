Av: Geir Sigbjørn Toskedal. Stortingsrepresentant, KrF.

FrP foreslo igjen ølsalg på bensinstasjoner og i kiosker i forbindelse med sak om åpningstider for Vinmonopolet. «De må få selge alkohol for å konkurrere med dagligvarekjedene». Saken fikk ikke flertall. De tapte saken i Stortinget, men saken er aktualisert i etterkant siden konkurransetilsynet plutselig støtter forslaget for å utligne konkurranseforholdene.

KrF mener det er fullstendig feilslått politikk. Alkohol hører ikke hjemme i trafikk, verken langs veien og til sjøs der folk fyller bensin og handler til bil og båt. Sikkerhet må komme først. Alkoholpolitikk er så mye mer enn næringspolitikk. Det handler primært om å redusere skadevirkningene av alkohol, fordi forbruket gir oss et stort, alvorlig og kostbart samfunnsproblem. Vi vet også at 90.000 barn vokser opp i hjem der foreldre drikker for mye. Det er ikke behov for flere utsalgssteder for alkohol.

Dessuten er forslaget fullstendig uaktuelt. Det har KrF sørget for med våre gjennomslag i Granavolden. I proposisjonen «Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden», sier Nærings- og fiskeridepartementet nå i juni, sitat: «at … å endre alkoholforskriften … ikke er aktuell politikk på det nåværende tidspunkt .... Denne vurderinga står framleis ved lag. Dei alkoholpolitiske fordelane ved forbodet er vurdert å vege tyngre enn dei konkurransemessige konsekvensane av eit slikt forbod.

Vidare meiner regjeringa at forbod mot sal av alkoholhaldige drikker på bensinstasjonar har vore ein del av arbeidet med alkoholfri trafikk. Regjeringa går difor ikkje inn for ei endring i alkoholforskrifta som opnar for at kioskar og bensinstasjonar kan søkje om å få selje alkoholhaldige drikke på lik linje med dagligvarenæringa.» (sitat slutt)

KrF ønsker barn, familier og alle en rusfri trafikk og bare gode sommeropplevelser!