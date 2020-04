Barna i Morialeiren

Det bygges opp press mot regjeringen for å hente enslige mindreårige ut fra Morialeiren på Lesvos i Hellas. Den overbefolkede flyktningleiren i Middelhavet var en europeisk skamplett før koronapandemien, og er en krise nå. Hvis koronaviruset for alvor biter seg fast i Morialeiren, vil det være snakk om en villet katastrofe.

Det er ikke noe nytt at flere partier prøver å stable på beina argumentasjonsrekker som i enhver annen sammenheng hadde falt til bakken. Å vente på regjeringens forhandlinger med EU for å få til en felles og bred løsning er ikke realistisk. EU inkluderer også Polen og Ungarn – to land som går i autoritær retning og ikke tar imot flyktninger verken fra Hellas eller andre land. Påstander om smitteeffekt – her i betydningen at å ta imot noen flyktninger fører til at enda flere vil komme – er øvelser som ikke blir sannere av at de gjentas hele tiden. Hva Frp mener om å ta imot flyktninger er godt kjent, men at Ap prøver å gjemme seg bak et lite troverdig EU-argument, er kritikkverdig.

Venstre og KrF har vært tydelige på at de vil ta imot barn fra Morialeiren, et standpunkt som ikke overraskende deles av SV. Ved at Ap opptrer så unnvikende som partiet har vist i denne saken, gjør at det ikke er flertall på Stortinget for å hjelpe enslige mindreårige som er i fare.

SVs gruppeleder og vara på Stortinget, Eirik Faret Sakariassen, går inn for å hente 1500 flyktninger fra leiren med cruiseskip, slik at transporten er trygg samt at de som hentes kan være i karantene om bord etter ankomst. Om denne eller andre metoder er gjennomførbare må opp til diskusjon, men nå er krisen så overhengende at det ikke er tid til å vente. Tyskland, Frankrike, Irland og Portugal er EU-land som allerede har sagt de skal hente barn fra Lesvos. Det er under enhver kritikk hvis ikke Norge gjør det samme.