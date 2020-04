Alt blir (snart) bra igjen

Av: Kristen Høyer Mathiassen (H), kommunestyrepolitiker

Som kiropraktor ble jeg – som mange andre – permittert som en del av den nasjonale dugnaden for å redusere smitterisiko. I går hadde jeg min første arbeidsdag etter at Norge ble stengt ned 13. mars og all kiropraktorvirksomhet ble stengt fra 16. mars. Nye arbeidsrutiner er innført som viktige smittevernstiltak. Dette er viktig for at både pasienter og vi i helsetjenesten skal kunne kjenne oss trygge. For nå skal vi forsøke å gradvis nærme oss et mer normalt liv. Men veien er lang å gå, og det er opp til hver enkelt av oss om denne veien skal bli enda vanskeligere og lengre ved å ikke bry seg om smittevernreglene.

Eller om vi hver og en fortsetter å være ekstremt nøye med å følge de rådene som gjelder og dermed bidrar til en mer snarlig mulighet for normale hverdager ved å fortsette å: vaske hender, holde god avstand, nyse og hoste i armhulen – og ikke omgås andre dersom man har symptomer på koronavirus. Som kiropraktor er det umulig å behandle pasienter og samtidig holde to meters avstand. Jeg må ta på mine pasienter for å behandle dem. Men med de smittevernsreglene som er fastsatt for min bransje, skal det være trygt å både motta og gi behandling. Det er vi alle tjent med.

Rygg- og nakkepasienter har stått uten behandlingstilbud i denne tiden i koronakrisen, og det har vært vondt, men nødvendig å si nei til å behandle pasienter som har ringt og spurt om å få behandling. Et av de rådene jeg oftest har gitt til de som har tatt kontakt, har vært: Gå ut på tur, og helst gå i ulendt terreng. Vi er enormt heldige som bor i et land som har så mange muligheter for flotte naturopplevelser i nærmiljøet. Ingen trenger å reise langt for å oppleve grønt gress, blått hav, skogbunner dekket med hvitveis og strender med ren sand. Å gå tur gir helsegevinst for langt mer enn rygg-og nakkelidelser.

Som mange andre har jeg gått mye turer i nærmiljøet i det siste. Turistforeningen har lagt ned et imponerende arbeid med hensyn til å tilrettelegge for turer i nærområdene. Og fra politisk hold er det blitt gjort et viktig arbeid via friområdeprosjektet hvor den overordede tanken er at alle skal ha en turvei innen 500 meter fra hjemstedet.

Jeg har hatt mer tid enn vanlig til å kunne gå turer i nærmiljøet. Og det har vært viktigere enn vanlig. Jeg går meg til mine beste tanker, og jeg går fra mine tyngre tanker. Å gå handler om langt mer enn å være i bevegelse. Bevegelse er også viktig, men det å gå har en iboende verdi i seg selv. Å gå lærer oss at det handler om å ta ett skritt om gangen. Vi kan så lett miste motet hvis veien foran oss virker lang og vanskelig å gå. Men ett skritt om gangen, bare ett, det klarer vi. Og så klarer vi det enda bedre hvis noen heier på oss. Derfor heier jeg på alle helsearbeidere, alle butikkmedarbeidere, alle rengjørere, alle dere som har stått på og som fremdeles står på for at Norge skal fungere, for at menneskeliv reddes, for at vi får mat. Vi har en regjering som har vist ansvar og dyktighet i håndteringen av denne krisetiden.

Som en liten takk til alle dere, og til håp og styrke for oss alle, har jeg sammen med min familie malt steiner med små tekster om håp og mot og livskraft som vi har lagt fra oss rundt omkring der vi har gått turer. Om ikke annet, så vil kanskje noen av dere smile eller le litt når dere ser dem; og det er helt greit. For et smil er nemlig også smittsomt, men det er en smitte vi ikke trenger beskyttes oss mot.