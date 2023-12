Me lev i ei «dyr» tid. 2023 har vore prega av renteauking og prisstigning. Dermed ser me at dei sosiale forskjellane også har auka.

Henrik Halleland (KrF), varaordfører i Stavanger. (Geir Landa)





For mange barn og unge er foreldras økonomi ei hindring for å kunne drive med fritidsaktivitetar. Organisert idrett er dyrt, og dessverre strekk ikkje alltid økonomien til.

Ein 11 år gammal gut frå Bergen vandra rundt i byen aleine. Han var ute å samla tomflasker, for å ha pengar til å gå på fotball saman med venene sine. Dette er ein realitet me ikkje kan ignorera.

Stavanger KrF har nå fått gjennomslag for fritidskortet i Stavanger kommune, og me håper det sprer seg til fleire stader i landet . Fritidskortet er ikkje berre eit kort, men eit praktisk tiltak for inkludering og like moglegheiter.

1000 kroner til kvar unge siddis mellom 6 og 18 år vil gje dei anledning til å delta i organisert idrett, kultur eller andre fritidsaktivitetar. Dette er eit inkluderande tiltak mot sosiale forskjellar og for samhold.

Barn har rett til leik og glede, til å føle tilhøyring og inkludering, uavhengig av foreldras økonomi. KrF ønskjer at alle barn skal kunne delta i fritidsaktivitetar, særleg i ei tid kor einsamheit og psykiske lidingar aukar blant norsk ungdom. Me ser også ei aukande bekymring for økonomi blant unge. Det er derfor på tide at me vaksne ta ansvar.

Utan følelsen av tilhørighet er det lett å føle seg åleine. Når klassekameratar diskuterer helgens fotballcup, kampen dei vant førre uke eller korleis Olas skot imponerte, er det lett å kjenne på utenforskap.

76 prosent av Norges ungdommar mellom 9 og 15 år deltok i organisert idrett i 2021, men kvart fjerde barn gjorde ikkje det (SSB). Me meiner ikkje at alle må delta, men at alle skal ha like moglegheiter til å være med.

Fritidsaktivitetar er ikkje berre underhaldning. Det bidrar også til personleg utvikling, sosialisering, samhald og gode minner. Gjennom fritidskortet er desse fordelane tilgjengelege for alle, uavhengig av foreldras inntekt. Dette er ikkje berre rettferdig, det er også ei investering i framtidas samfunnsborgar.

I ei tid der fellesskapet utfordrast av ulikheiter, kan KrF sitt fritidskort væra eit lysande eksempel på ein politikk som tar sikte på å byggje bruer, skape moglegheiter og gi alle unge ein sjanse til å skinne. Det er på tide å støtte dette initiativet og gi vår felles framtid ein samlande plattform for vekst og glede.