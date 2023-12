Utelivsbransjen og fagorganisering

Et godt arbeidsmiljø er viktig for helse og livskvalitet. En anstendig lønn er grunnleggende for opplevelse av frihet og selvstendighet. For å oppnå dette er tariffavtale og fagorganisering veien å gå.

Stavanger kommune kan gjøre en forskjell ved å bidra til å rydde opp i en bransje med mange useriøse aktører. I 2024 skal Stavanger kommune revidere salgs- og skjenkeretningslinjene. I den forbindelse bør Stavanger gjøre som Kristiansund, nemlig å sette betingelse om tariffavtale for å få skjenkebevilling. I Kristiansund er det vedtak om at utestedene må levere inn dokumentasjon på at de har fått på plass en tariffavtale med de ansatte senest tre måneder etter at de har fått innvilget skjenkebevilling.

Tariffavtalen har bestemmelser om arbeidstid, lønn, vaktlister, diverse tillegg og når man har krav på fri med lønn, mm. Med tariffavtale er du også garantert å få det tillegget man forhandler fram på nasjonalt nivå hvert år. Det er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund. Tariffavtale er indikator på et godt, organisert og ryddig arbeidsliv. En tariffavtale er til det beste for de ansatte, for bedriften og for samfunnet. Avtalen gir forutsigbarhet med hensyn til lønn, arbeidstid, samarbeid og medbestemmelse. Et organisert arbeidsliv bidrar til et seriøst arbeidsliv. For utelivsbransjen vil det gi like konkurransevilkår. Det vil hindre hindre sosial dumping, altså å gi ansatte luselønn og det vil hindre urettferdig behandling av ansatte.

Vi har sett flere eksempler på at bedrifter vil hindre ansatte i å få på plass en tariffavtale. I vår streiket de ansatte i restauranten Olivia i Hegdehaugsveien i Oslo for å få tariffavtale. Etter 8 uker vant de fram. Det er bare å lese om forholdene i denne restaurantkjeden, så vil nok de fleste skjønne nødvendigheten av å være organisert og å ha en tariffavtale. Hvis en kunde går uten å betale for seg står det i håndboken for de ansatte, at det er de som skal dekke den ubetalte regningen.

Det er verdt å minne om at retten til å organisere seg hører inn under organisasjonsfriheten. Det er en grunnleggende menneskerett. Det er derfor lovstridig å nekte de ansatte å organisere seg. Men å få på plass en tariffavtale er dessverre noe de ansatte ofte må kjempe for. I hovedavtalen mellom LO og NHO er vilkåret for tariffavtale at LO-forbundet organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i bedriften innenfor det aktuelle tariffområdet.

Etter et tilsyn fant Arbeidstilsynet regelbrudd i 7 av 10 kontroller i overnattings- og serveringsbransjen. Tilsynet fører kontroll med lønns-og arbeidsvilkår. Tilsynet ble gjort over hele landet og pågikk i et år. Flest brudd var i forbindelse med arbeidskontrakter, overtidsbetaling og minstelønn.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet skrev følgende i en pressemelding etter tilsynet: – Dette er alvorlig, og det underbygger det at overnattings- og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte næringene. Den er preget av mange små virksomheter, høy turnover og mye deltidsarbeid. I tillegg er det ofte en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, lav organisasjonsgrad både blant arbeidstakere og arbeidsgivere, og ofte lav og manglende kunnskap om arbeidslivets regler, både plikter og rettigheter. Da er det spesielt viktig at vi gjennomfører tilsyn, sier Vollheim.

Det ville undre meg om situasjonen i Stavanger er anderledes enn i resten av landet. Det bør være i kommunens interesse at det er gode og anstendige arbeidsforhold i bedriftene i byen. Ved å sette betingelse om tariffavtale for å få skjenkebevilling kan bystyret bidra til et mer seriøst arbeidsliv i serveringsbransjen.

Må en være organisert for å få tariffavtale? Når det er inngått en tariffavtale betyr det at alle ansatte i bedriften omfattes av den. Det skal være like lønns- og arbeidsvilkår. Den omfatter også uorganiserte. Men når det gjelder å få på plass en tariffavtale, så er det de organiserte som sammen med sitt fagforbund, som går i bresjen og baner vei.

Ofte vises det til at de nordiske landene skiller seg ut ved at her har folk det jevnt over godt. Det snakkes da om den nordiske velferdsmodellen. Hovedkomponentene i denne modellen er en velferdsstat med universelle ytelser, økonomisk styring med pengepolitikk og finanspolitikk og et organisert arbeidsliv med en koordinert lønnsdannelse. Altså et system der organisasjonene i arbeidslivet har en sentral plass for å skape et godt samfunn å leve i. Samspillet mellom disse komponentene har vært avgjørende for å sikre høy sysselsetting, små økonomiske forskjeller og et konkurransedyktig næringsliv.

Dette er en modell som blir utfordret på ulike vis. Vi ser det i Sverige nå. Elon Musk, en av verdens rikeste, vil hindre Tesla-ansatte i å få en tariffavtale. Han gjør det samme som ledelsen i Olivia-kjeden. Det kan vel ikke tolkes på annen måte enn at han også ser fagorganisering som en trussel. En trussel mot sin egen makt til å styre ansatte. Frata dem mulighet til kollektivt å forhandle fram lønns- og arbeidsvilkår, men også frata dem mulighet til medbestemmelse og samarbeid gjennom tillitsvalgtsordningen. Svaret Elon Musk får er streik. Den har pågått siden 7. november og den øker i omfang gjennom sympatistreiker i Sverige, Danmark og Norge.

De organiserte står på, det gjør de for de vet hva som står på spill. En tariffavtale vil gi de ansatte større trygghet i hverdagen.