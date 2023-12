Jarl Wåge Jarl Wåge er lærar, kåsør og skribent. (Privat/Dagsavisen)

Det var nokre hyrdar ute på Betlehem-markene som heldt nattevakt over dyra sine. Med eitt dukka det opp ein engel framføre dei, og dei blei sjølvsagt redde. Engelen roa dei ned. «Eg kjem bare med ei gladmelding til dykk,» sa hen. «I dag er det født ein frelsar, Messias, i ein stall inne i byen her».

Straks var det hos engelen ei himmelsk hærskare som lova gud og song: «Fred på jord.» Det er så ein kan lure på om dei visste kva dei dreiv på med, denne himmelske hærskara. Ante dei kva ordet «fred» betyr? Kanskje var det eit missekåringnaivt «fred på jord» dei leverte, eller heldt dei ganske enkelt oss menneskje for narr?

Både før og etter vår tidsrekning har det vore krigar. Den eine krigen etter den andre. Krigar om territorium, stammekrigar, borgarkrigar, religionskrigar i guds namn, krigar mellom ideologiar og to verdskrigar som til saman drepte mange titals millionar menneskje.

Dei var utkommanderte for å sloss. For kva? Den sjølverklærte alfahannen Putin si perverse maktsjuke.

Akkurat no er det to pågåande krigar som kjempar om vår merksemd. Krigen i Ukraina og krigen i Gaza. I november døydde om lag tusen russiske soldatar på slagmarka kvar dag. I skrivande stund har truleg så mange som 120 000 russarar bøtt med livet i krigen mot Ukraina. Når dei i Russland skal feire si ortodokse jul tretten dagar etter vår julafta, vil det stå ein tom stol i 120 000 russiske heimar. Ein stol til minne om ein son, ein bror, ein far, ein ektemann som aldri får vende heim. Dei var utkommanderte for å sloss. For kva? Den sjølverklærte alfahannen Putin si perverse maktsjuke.

Dødstala for Ukraina er også usikre, men ein reknar med at bortimot 70 000 har falle i krig. For kva? For å forsvare seg mot Putin si perverse maktsjuke.

Den andre krigen foregår i Gaza mellom Israel og Hamas. Det er mange årsaker til at det er kampar mellom Hamas og Israel. Denne gongen var det Hamas som utløyste krigen med eit terroråtak på Israels jord. 1200 sivile blei drept og om lag 200 blei tatt som gislar. Hamas visste kva dei gjorde. Dei visste at Israel ville slå brutalt tilbake og ofra dermed sitt eige folk.

Ingen hadde vel sett føre seg kor brutalt Israel skulle slå tilbake. I andre krigar kan folk flykte. På Gazastripa er dei innesperra. Over to millionar menneskje på eit lite landområde. Dei har blitt oppfordra av invasjonsstyrkene til å flykte sørover for å unngå bombene, men etter kvart som dei blir drivne lenger sør, møter dei bokstaveleg talt veggen. Det er det ingen fleire stader å flykte til.

Vi har strødd rundt oss med milliardar av kroner, glansa papir og glitrande pakkeband.

Her i vårt priviligerte, fredelege hjørne av kloden går det mot jul. Vi har strødd rundt oss med milliardar av kroner, glansa papir og glitrande pakkeband. Snart skal moder og fader tenne alle ljos igjen (dei byrja med det i november), og barneauge skal tindre.

Men sjå om det ikkje ligg ei uro og eit alvor over førebuingane i år. Forårsaka av ekko av bombedrønn, våpengny og menneskje som skrik ut si smerte og sorg. I TV-ruta har vi sett digre bygningar kollapse, fortvila menneskje leite i ruinar etter sine kjære, ein bestefar pakke sine barnebarn inn i liksvøp. Bilde så fullstendig blotta for menneskelegheit at ingen filmskapar hadde klart å regissere noko sånt.

Når ondskapen og bestialiteten og overgrepa er så hjarteskjærande at det ikkje er til å halde ut, er vi, i motsetnad til dei som er midt oppe i det, så heldige at vi kan stengje ute det heile. Ved hjelp av ein fjernkontroll. Ute av auge, men ikkje ute av sinn. Glansen glinsar ikkje så sterkt som vanleg, glitteret glitrar mindre og tindrande barneauge tindrar ikkje så tindrande som barneauge kan tindre.

Likevel skal vi snart halde hender og stemme i med «fred over jorden, menneske fryd deg» og synge om «tusener barnehender» som «mot himmelen ljosa held». Inderleg og med innleving skal vi synge og, ei stakka stund, stenge ute minnet om tusener barnehender som ikkje lenger kan halde noko mot himmelen.

Ikkje anar eg om det denne julenatta vil vere hyrdar ute på Betlehem-markene som held nattevakt over dyra sine. Kanskje er dei fordrevne og jaga bort av ulovleg, israelsk busetjing? Sannsynlegvis blir det ikkje fødd ein ny frelsar svøpt, liggjande i ei krybbe. Det vi veit, er at det ikkje blir tradisjonell julefeiring i Betlehem i år, ei feiring som trekkjer til seg tusenvis av turistar. Dei som styrer der, finn det ikkje foreinleg med krigen i Gaza. Ein krig leiaren for det internasjonale Røde Kors kallar ein moralsk kollaps.

Juletekstar skal vere lyse, glade og optimistiske. Det stikk motsette av det som har rent ut av tastaturet mitt her. Dette er mørkt og depressivt. Eit spegelbilde av dei beksvarte skyene i horisonten.

Men det er ein ting dei ikkje skal få lov å drepe, desse krigsherrane (det er nesten alltid menn) som sit trygt bak fronten og utløyser massedød: Dei skal ikkje få drepe håpet. Utan det er vi ingenting. I sønderbomba byar, i ruinhaugar, i gater der blodet fløymer, finst det alltid spirer av håp. Var det ikkje så, hadde ikkje menneskje reist seg igjen og skjelvande stavra seg vidare.

Difor vil også eg, om det er aldri så missekåringnaivt, med håp i stemmen slutte meg til alle ønskje om «fred på jord».