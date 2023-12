Flertallets kutt betyr at noen mister jobben

Sissel Fuglestad Medlem av Stavanger bystyre og Utvalg for by- og samfunnsutvikling (Privat)

Men, hvem er disse noen? Det må være noen av disse i kommunen som bare går rundt i møter og drikker kaffe. Men hvor er de? Er det kanskje et par av de i økonomiavdelingen? For, hvor mange trenger egentlig å jobbe med tall i den lille kommunen vår?

Eller er det to-tre i kommunikasjonsavdelingen? For, hvor mye informasjon trenger vi og de kommuneansatte egentlig? Vi vet vel at må klippe hekker, og kaste ribbefettet i søppelet, og hva vi skal gjøre under en pandemi nå? Nei, vent! Kanskje det er ordførerens sekretær! Ordføreren klarer seg fint uten henne, tror du ikke?

Alle disse, og mange flere blant de 12 000 ansatte i Stavanger kommune jobber i sentrale områder. Og ifølge høyresidens budsjett er alle disse, pluss en hel haug andre, utsatt for å miste jobben sin. Og vet du hva? De mister jobben sin straks og med en gang. Og enda litt fortere, for det er ikke bare-bare å sparke folk i kommunen. Så da må det sparkes enda flere folk, for prosessen og oppsigelsestiden varer så lenge, at det koster for mye å vente på at tiden deres skal renne ut.

De aller aller fleste som er ansatt i Stavanger kommune, også de i sentrale områder, jobber med lovpålagte arbeidsoppgaver. Det betyr at det er jobber som må gjøres for at kommunen skal kunne drive slik den gjør. Så hvis høyresiden vil sparke disse, kan vi da drive en kommune på en lovlig måte?

Det er krise at de vil kutte 72 millioner, men det stopper ikke der. Det er uansvarlig; samtidig som de sier de vil kutte jobber, pålegger de saksbehandlere enda mer å gjøre. Høyresiden har sendt over 80 saker til behandling og utredning i forbindelse med dette budsjettet. Det er et uvanlig høyt tall. Et høyt antall saker, som flertallspartiene vil at ansatte i sentrale områder skal behandle, helst før de sparker dem.

Og nå lurer vi så veldig på hvor mange som egentlig er ansatt i sentrale områder. Er det 200 eller 2000? Aner ikke. Og gjett hvem andre som ikke aner …. Høyre! De vet ikke hvem de er eller hvor mange de er. Likevel, mener de selv, at de har informasjon og myndighet nok til å si; «disse trenger vi ikke!».

Hvor useriøse kan politikerne i Stavanger være før noen gjør noe?! Vi i Arbeiderpartiet er oppgitte, sinte og ikke minst bekymret. Hvis Stavanger skal styres av disse partiene må de ta arbeidsoppgaven sin på alvor og ikke skrive budsjetter som ikke henger sammen, for så å skylde på systemfeil i etterkant. Det er useriøst og det latterliggjør alle som legger stolthet i å jobbe for at Stavanger skal være en fin by å bo i.