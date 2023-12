Hvordan skal vi orke å feire jul med glede?

Anne Lise Ådnøy, biskop i Stavanger bispedømme (Marie von Krogh)

I en verden og ei tid der det kan bli for mye av det mørke og vonde, spør jeg meg selv: Hvordan skal jeg orke å feire jul med glede i denne situasjonen?

Kriger herjer og skaper ufattelige menneskelige lidelser ute i verden, og berører også mange direkte i vårt eget land. I rike Norge øker matkøene, og flere kjenner ekstra sterkt på sorg og ensomhet nå.

Julesanger om glede og fred kan synes å handle om noe helt annet enn dagens virkelighet. Likevel – englenes budskap om en stor glede står ikke nødvendigvis i motsetning til nød og sorg, men bærer oss og holder oss fast i en dypere grunntone. Evangeliet skaper et gledes-univers som går utenpå bekymringer og elendighet.

Gleden kan være som et rom å gå inn i hver dag. Ta det ørlille skrittet til side, trekk pusten og vær bevisst til stede. Kall det mindfulness om du vil. Men kan hende er det ikke i dette rommet vi lettest går i disse travle ukene inn mot jul? Noen skal ha mat, ei seng skal reies opp, vinduene er skitnere enn jeg trives med, ei handleliste ligger klar. Lista over alt vi «burde» gjort kan virke uoverkommelig.

Sannsynligvis formidler vi ganske mye av det vi bekymrer oss for og stresser med uten å vite eller tenke over det. Hva kan de som jobber sammen med oss observere? Hvordan framstår jeg i nære relasjoner? Hva ser og forstår tenåringen som jobber i kassen på nærbutikken eller medpassasjeren på bussen?

Paulus peker på en sammenheng mellom Guds skaperord «Bli lys!» og det Gud gjør for oss gjennom juleevangeliet: For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.»

Alle vi som syns jul kan bli stress, får stole på at det er nok lys og glede i juleevangeliet til alle. Dr. Seuss sin fortelling om Grinchen som prøvde å stjele julen, kan minne oss på at det er noe annet enn materielle ting og julepynt som får oss til å synge sammen om fred på jord.

Englenes budskap om en stor glede for hele folket og om fred på jorden, minner oss på at det er noe annet enn verdens mistrøstige virkelighet som bærer julebudskapet. Gud ble menneskebarn for å være nær oss, midt i vår mørke verden. Jesus har smilt like lyst og bredt og uten forbehold som alle babyer gjør.

Evangelisten Matteus kaller Jesusbarnet «Immanuel, Gud med oss». I dette navnet ligger hele budskapet. «Ska eg ver med deg?» spurte vi når vi ringte på døren hos nabounger i barndommens Hillevåg. Immanuel-navnet åpner både for at Gud ER med oss, og at Gud er MED oss. Navnet blir en programerklæring. Gud sier: «Nå er jeg med dere, samme hva som skjer!»

Et ekko av disse ordene finner vi i dåps- eller misjonsbefalingen der Jesus sier: Se, jeg er med dere alle dager.

Hvordan tar vi imot Jesus, som sier at han «ska ver med oss» alle dager – også i julen? Henger det ikke sammen med hvordan vi tar imot hverandre? Utgangspunktet er at vi selv blir tatt imot, at Gud tar imot oss og smiler!

Gledelig jul!