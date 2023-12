Den gode, gamle unnskyldningen som vi kjenner fra skolen, er at «hunden spiste leksene mine». Det var mer eller mindre det budskapet jeg oppfattet da vi fikk se hva høyresidens budsjett inneholdt. Budsjettarbeidet er noe de fleste partier tar på stort alvor, og vi legger oss i selen for å lage gode budsjetter. I opposisjon, både før og nå, er det en viss økonomisk kreativitet. SV har allikevel lagt opp til et realistisk budsjett, som henger godt sammen. Det er mer enn vi kan si om det høyresiden la fram – nå som styrende parti.

Da høyresiden presenterte sitt budsjett i formannskapet sa ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) følgende: «Vi anser oss ikke ferdig med prosessen. Jeg varsler allerede nå at det vil komme endringer på det som er lagt fram før bystyrets behandling 18. desember. Men det vil være snakk om mindre endringer i forhold til den helhetlige pakken vi legger inn. De sakene som allerede er spilt ut er saker som ligger fast, men for å få helheten og på en måte, både i forhold til inndekning og i forhold til de grepene som vi tar, så anser vi ikke at vi kom helt i mål til formannskapets behandling, men vi ønsker å legge det ut og vi ønsker ikke minst tilbakemeldinger fra innbyggere, fra virksomheter, fra ulike aktører som berøres av handlings- og økonomiplanen. Og så vil vi i løpet av kort tid ferdigstille vårt endelige budsjettforslag.»

Jeg får stille meg i kategorien «ulike aktører» som kan gi en tilbakemelding til budsjettet høyresiden vil styre Stavanger med: dette er slurvete, dette er useriøst, dette gir grunnlag for bekymring. Jobben dere har gjort er rett og slett ikke god nok.

At man møter i formannskapsmøtet, etter å ha hatt en måned på seg til å lage et budsjett, med et så uferdig budsjett er oppsiktsvekkende. La meg gå gjennom noe av det rotet de har lagt fram:

Skolemat

De har sagt de vil beholde skolematen, men i sitt budsjett har de fjernet alle midlene til skolemat. Da sitter de igjen med skarve 2,25 millioner kroner som i tillegg til foreldrebetaling skal finansiere skolematen. Det er ikke i nærheten av nok. De har lagt fram et budsjett der de har glemt å legge inn 26 millioner kroner for å finansiere den ordningen de sier de vil ha. Så slik budsjettet deres står nå, så er det ikke penger nok til mer enn noen skarve brødskiver på et par skoler. Her må det ryddes opp.

Omstilling – eller kutt

Kommunedirektøren har lagt opp til enorme kutt, som de har valgt å kalle omstilling. Innenfor helse og velferd skal det kuttes for opp til 132 millioner kroner fram til 2027, i oppvekst og utdanning skal det kuttes for 140 millioner kroner. På toppen av dette har høyresiden kastet inn et enormt kutt, på mellom 67 og 61 millioner kroner i kutt årlig. Det tallet kan framstå vilkårlig, men jeg tror jeg vet hva det tallet er. Det utgjør differansen på det de manglet for å få tallene til å gå opp. Det er absurd budsjettering: i 2024 skal det kuttes for 67,5 millioner kroner. Neste år, i 2025 så er det samme kuttet blitt mindre, da er det bare 61,2 millioner kroner. Så stiger det igjen i 2026 til 65,4 millioner kroner, før det i 2027 igjen er 67,5 millioner. Hvorfor er det ikke samme tall hvert år? Fordi de har bare kastet inn det tallet de manglet for hvert enkelt år. Det er så slett arbeid at jeg aldri har sett lignende.

6-timersdagsprosjektet

I august åpnet jeg et prøveprosjekt med redusert arbeidstid i Gullfaks barnehage. Der skal alle ansatte jobbe fire dagers uke, med en fridag. Det er ingen overraskelse at høyresiden vil fjerne dette prosjektet. Problemet er måten de gjør det på. For det første kutter de alt prosjektet koster over flere år, på ett år. 7,2 millioner er prosjektets totale ramme, men det fjerner det i et jafs i 2024. Det verste er hvordan dette påvirker ansatte. Budsjettet har effekt fra 1. januar 2024. Det er under en måned til. Det vil bety at man må endre arbeidstidsavtaler og redusere bemanning i barnehagen i perioden fra 18. desember til 1. januar. Hvordan mener egentlig representantene fra høyresiden at dette skal gå? Har de i det hele tatt snakket med Utdanningsforbundet og Fagforbundet? Da budsjettet ble drøftet i partssammensatt utvalg, der ansatte har representanter, ble det ikke drøftet med ett eneste ord. Det er uakseptabel behandling av ansatte og SV forventer at høyresiden rydder opp snarest.

Fantasillioner

Det villeste er igjen til slutt, nemlig hvordan gladsakene de har presentert skal finansieres. De tar en råsjanse og mener at kommunens skatteinntekter vil øke med 280 millioner kroner. Ja, du leste rett. 280.000.000. Slik vil de finansiere alt av løfter de har. Om disse pengene faktisk finnes, er det ingen som aner. Da vi styrte turte vi aldri foreslå tilsvarende økninger, i frykt for at det var fantasitall. Våre etterfølgere tenker tydeligvis ikke sånn. At det såkalte kalkulatorpartiet Høyre budsjetterer slik burde sikkert ikke overraske meg, med tanke på hvor uansvarlig de lagde budsjetter i opposisjon, men det ble jeg faktisk.

Da de rødgrønne partiene styrte i Stavanger økte vi også skatteanslaget. I 2020 med 15 millioner kroner. I 2021 med 25 millioner kroner. For 2023 klinket vi skikkelig til, og da var det 73 millioner kroner. Som vi traff godt innenfor. Nå er det altså lagt opp til å ta inn nesten 210 millioner kroner mer enn det vi følte var et svært høyt nivå. Det er et skikkelig sjansespill, særlig når kommunedirektøren har et høyt anslag i utgangspunktet.

I tillegg så kutter de i forskning og utvikling med 5 millioner i 2024 og 7,5 millioner kroner årlig etter det. De sier alle mellom 6–18 år skal få et fritidskort på 1000 kroner, men har ikke lagt inn nok penger til å finansiere dette. De tror de kutter eiendomsskatten gjennom perioden, men har kun lagt inn en reduksjon på 80 millioner. Hvis eiendomsskatten skal fjernes, så må det reduseres mer for hvert år – et flatt kutt hjelper ikke. Frp sa i Aftenbladet at de ville fjerne den personlige eiendomsskatten i 2025, så enten har de feilinformert innbyggerne eller så vet de ikke hvordan man lager et budsjett!

Det kan godt hende det er flere feil og mer rot enn det jeg har fått plass til her, men det får vi eventuelt komme tilbake til. Nå må de snart begynne å jobbe skikkelig. Stavanger kommune må ha politiske ledere som gjør leksene sine, framfor å skylde på bikkja.

