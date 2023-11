Samfunnet vårt skal være godt og trygt å leve i for alle

Therese Egebakken Medlem i Helse- og velferd Stavanger KrF (Geir Landa)

Uansett hvilken hudfarge, religion, etnisitet og identitet man har for eksempel, så skal samfunnet vårt være godt og trygt å leve i for alle. Vi må som naboer, venner, lærere, foreldre, politikere, ja generelt som medmennesker, velge å stå opp mot urettferdighet, utenforskap, mobbing og rasisme. Vi har alle et felles ansvar for å bidra til å gjøre fellesskapet rundt oss mer åpent, inkluderende og trygt for flere på alle arenaer i samfunnet.

Noe som opptar meg særlig som politiker, lærerstudent, venn og medmenneske, er kampen mot rasisme. Rett etter at afroamerikanske George Floyd på 46 år ble drept under en pågripelse på åpen gate i USA i 2020, deltok jeg sammen med mange andre i støttemarkeringen holdt i Stavanger bak ordene: «Black lives matter», dette litt på tross av de helsemessige restriksjonene vi som samfunn da levde med på grunn av koronapandemien.

En hvit amerikansk politimann ble den gang dømt for forsettlig drap på Floyd. Floyd døde under arrestasjonen i mai 2020 der denne hvite politimannen hadde presset kneet sitt mot halsen hans i over ni minutter. Forferdelig. Vi var en stor folkemengde i byparken som under støttemarkeringen i Stavanger etterpå blant annet ropte: «There is only one race - the human race».

Alle mennesker er like mye verdt. Punktum.

Alle mennesker er like mye verdt. Punktum. Vi er alle unike og har alle en uendelig verdi. Et godt eksempel som illustrerer dette er fingeravtrykket. Ingen av oss har det samme fingeravtrykket. Vi er unike. Uerstattelige. Menneskeverdet gjelder for oss alle. Uansett. KrF bygger sin politikk på blant annet det kristne menneskesynet. I praksis betyr det at KrF vil bidra til et raust samfunn med plass for alle. KrF har et stort engasjement for menneskeverdet og for et samfunn med plass til alle.

En av mine beste venner opplevde sin oppvekst og skolegang her i landet som tidvis vond og veldig vanskelig, fordi han hadde en annen hudfarge. Han ble utsatt for rasisme og mobbing gjennom skolehverdagen sin og i nærmiljøet sitt.

Medelever ekskluderte eller utestengte, ufine kommentarer, latterliggjøring, blikk og flere ubehagelige episoder. Dette opplevde vennen min gjennom mange år, fordi han har en annen hudfarge. Etter hvert senere i livet har min venn også erfart ubehagelige kommentarer og oppførsel fra folk rundt, som for eksempel unødvendig mistenkeliggjøring fra ansatte i butikker, igjen bare på grunn av hudfargen sin eller sitt ikke-vestlige utseende.

62,4 prosent har opplevd eller sett rasisme i Stavanger, viser en undersøkelse fra 2022. Min venn sin historie og erfaring med rasisme er dessverre ikke unik. Fremdeles i dag opplever altfor mange dette på ulike måter i skolehverdagen, på arbeidsplassen eller andre steder i samfunnet. Flere erfarer for eksempel å ikke bli innkalt til jobbintervju med sitt utenlandske navn, men å få innkalling hvis de faktisk bytter til- og bruker et «mer norsk navn». Vi kjenner trolig alle en eller kanskje flere som dessverre opplever rasisme, utestenging og mobbing.

Noen har en høylytt hud. Har du tenkt over det før? Det hadde ikke jeg heller før jeg var på utstillingen om hverdagsrasisme på HL-senteret i Oslo tidligere i år og lærte om akkurat det der. I utstillingen til HL-senteret var det en liten film som kalles HØYLYTT HUD, hvor ulike mennesker delte ærlig om sine erfaringer med hverdagsrasisme i Norge. Det gjorde sterkt inntrykk å se filmen. Å høre disse ekte urettferdige, vonde historiene. Historier fra hverdagen vår i dag. Ingen kan noe for hvilken hudfarge man blir skapt med.

Jeg blir lei meg og sint når jeg hører om rasismen mennesker forteller om og når venner av meg kan fortelle om de samme erfaringene bare på grunn av hudfargen sin. Dette er enormt urettferdig og ugreit. Hudfargen vår avgjør ikke hvor godt menneske vi er, hvilket land vi bor i, hvilket yrke vi jobber i eller hvor godt medmenneske vi er og lignende. Hudfargen vår forteller heller aldri hvilken religion vi tilhører.

Hverdagsrasismen angår alltid våre medmennesker og samtidig like mye oss alle. Det er venner, familie, medstudenter, medelever og kollegaer. Oss. Det er helt forferdelig at barn i vårt land fremdeles kan oppleve å bli utsatt for rasisme gjennom en hel barndom eller i verste fall gjennom et helt liv, bare på grunn av hudfargen sin.

Vi må ta avstand fra rasismen. Si nei til den. Bekjempe den. Jeg er glad for at vi i Stavanger KrF har i vårt politiske program at vi vil bekjempe alle former for rasisme. Jeg regner med at alle andre parti også ønsker å arbeide for bekjempelse av rasisme. Jeg skulle helst ønske at det var mulig å fjerne all rasisme med et enkelt politisk vedtak, slik at det ble borte og ute av verden med en gang og for godt.