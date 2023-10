Blått og kaldt i Stavanger

Med knappest mulig flertall overtar nå en nordlending det gjeveste embetet i Stavanger fra ei Madla-jente, i spissen for en svært underlig koalisjon av partier. Med seg på laget har Knutsen Hegdal en kar som tar til orde for å sparke kommunedirektøren på Facebook, et parti som heter Venstre, men som bare fører høyrepolitikk, et lite religiøst parti og en gjeng pensjonister uten helt klare mål og meninger.

I anledning denne maktovertakelsen uttalte Moi Nilsen fra Frp at Stavanger, over natten, skal kutte hele eiendomsskatten og at det samtidig skal det innføres rullerende barnehageopptak. (Han skal angivelig senere har moderert dette …) Altså skal det kuttes ca. 250 millioner i inntekter og innføres nye ca. 250 millioner i utgifter. Uten at det nevnes hvor disse nye 250 millionene skal komme fra, og når han så blir spurt om hvordan de skal få dette til, svarer han «Rom ble ikke bygget på en dag». Dette selv om han nettopp har tatt til orde for å bygge «Rom» over natten …

Når Solberg økte forskjellene, så gjorde Kari & co. det de kunne for å redusere dem.

Når regjering-Solberg prøvde å bygge «Rom», så likte jeg alltid å se på Stavanger som denne lille galisiske byen på tuppen av Normandie. En liten by som ikke ville la seg kue av Ernas keiserlige forskjells politikk, men heller gjøre det de selv ville. Når Solberg økte forskjellene, så gjorde Kari & co. det de kunne for å redusere dem. Legger til at denne Asterix-referansen min kommer med en liten bonus, for i likhet med Julius Caesar så ble også Erna forrådt av sin nærmeste mens hun regjerte. «Et tu, Sindre?».

Klasseforskjellene skal gjeninnføres i Stavanger ved at bl.a. barn ikke lengre skal få nyte diverse gratis tilbud betalt for av kommunen. Tilbudene skal altså ikke tas bort, men kun de som har behov for å få dette tilbudet gratis skal få det gratis. Altså skal det forskjellsbehandles, fordi noen må betale selv. Om en familie må gjennom en lengre byråkratisk prosess eller godsnakke en politiker for at deres barn skal få delta på et tilbud de ikke egentlig har råd til, sier Høyre og Frp ingenting om. Ei heller har de gått ut med informasjon om hvem som regnes som «fattig nok» til at kommunen skal betale for dem. Hvor lenge kommunen skal betale for dette tilbudet til ditt barn, og om en må søke på nytt hvert år, nevnes heller ikke. Skal man rapportere inn til kommunen hver gang ens barn benytter seg av tilbudet en er innvilget, slik at kommunen ikke kaster bort pengene sine …? Mange spørsmål, men veldig få svar.

Stavanger får altså en ordfører som på Politisk Kvarter, hos NRK den 20.04.2023, sa at hun mener det er barnevernet sitt ansvar om elever kommer på skolen og er sultne. Moi Nilsen fra Frp sa i Aftenbladets artikkel «Brøt sammen i formannskapet – Dette er min hjertesak» den 14. september 2023, at de samme barna skal kunne «tigge» et knekkebrød fra læreren, som om det ikke var ydmykende nok å komme på skolen uten matpakke. Hvordan KrF føler at disse verdiene samstemmer med sine egne kan en bare undres over. Kirken er trolig landets største aktør i kampen mot fattigdom, mens KrF gledelig stiller seg ved siden av to politiske partier som aktivt går inn for økte klasseforskjeller. Stavanger har en merkelig tid i vente …