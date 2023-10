Fred mellom Israel og Palestina?

Tore Nærland, fredsaktivist og leder av Bike for Peace. (Privat)

I Israel har ca. 1400 mennesker blitt drept, 200 kidnappet, 4000 skadet, og over 60,000 mennesker drevet bort fra hjemmene sine. Dette var en av de tøffeste dagene i Israels historie. Israel har til gjengjeld drept 2800 på palestinsk side.

Spørsmålet er, vil Israel ha fred med Palestina, og motsatt?

Jeg håper at Joe Biden vil besøke Israel, og håper han kan arbeide for at de får til en fredelig løsning slik at ikke flere liv går tapt, ikke minst kvinner og barn. I tillegg må vi få satt fri de som nå holdes kidnappet i Gaza. Verdenssamfunnet må få til bedre løsninger for folkene i Gaza og Vestbredden. Når skal palestinerne få sin egen stat? Her er det en utfordring for den nye norske utenriksministeren Barth Eide å ta fatt i, for nå må vi forebygge slik at det ikke blir krig på alle kanter i Midtøsten, for eksempel fra Libanon sin side.

