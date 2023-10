Arbeiderpartiet sin programkomité ønskes lykke til!

Rolf Schreiner (Privat)

Våren 2017 hadde Ap over 35 % oppslutning på meningsmålinger. Dagene syntes talte for Erna & Siv sin regjering fra 2013. Ved stortingsvalget et halvt år senere endte partiet opp med 27 % av stemmene, og de blåblå fikk høyst overraskende fire nye år i regjering. Hva skjedde?

Programkomiteen, som helt sikkert omfattet både partileder Støre og nestlederne Giske & Tajik, gikk til valg med beskjed om at her i et av verdens rikeste land var det nå på tide med høyere skatter for den jevne borger (!). I debattene fram mot valget ble det stadig hevdet – særlig fra komiteens kvinnelige medlem – at Erna & Siv kjørte Norge rett i grøften, og at Ap var klar for å komme inn fra venstre og redde landet.

Hva med å prøve en kraftig skattelette?

Mens næringslivsledere sto fram og sa at Norge var preget av optimisme, gode tider og nye investeringer. Og samtidig ble Norge av FN kåret til verdens beste land å bo i.

Kjære Ap. Taktikken deres dette halvåret i 2017 burde være et godt grunnlag for programkomiteen til å vite hva man ikke skal gjøre framover. Hva med å prøve en kraftig skattelette? Da reduseres kanskje matkøene som akkurat nå er en skamplett for et land med 15.000 milliarder kroner i bakhånd.