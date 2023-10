Alle gode krefter må tas i bruk!

Aleksander Stokkebø i Høyre (Høyre)

Folk som trenger bistand fra Nav, har hver sin unike historie og ulike forutsetninger. For å bidra til at flere kan delta i arbeid og aktivitet, må vi derfor i større grad skreddersy tilbud som passer den enkeltes behov, framfor å lede alle inn på de samme A4-løsningene.

Sammen med Nav er frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører her avgjørende samarbeidspartnere. Flere må oppfordres til å egen bedrift for å skape jobber og bidra til et bedre samfunn, og derfor har Høyre på Stortinget fremmet en rekke forslag, for å mobilisere potensialet som finnes i mer offentlig-privat-samarbeid.

Sentralt står forslaget om at det offentlige i større grad må bruke sin enorme innkjøpsmakt. Det må bli enklere å vektlegge og prioritere sosial bærekraft i offentlige anbud, slik man også vektlegger klima for å nå de målene vi som samfunn setter oss. Derfor ønsker Høyre å vurdere en statlig prekvalifisering av sosiale entreprenører, som kan gjøre det enklere for Nav og andre offentlige instanser å identifisere og velge virksomheter som bidrar til å få ned utenforskapet.

Skal vi lykkes med å få folk i jobb og utdanning, må vi videre identifisere de tiltakene som har best effekt. Derfor ønsker vi å øke bruken av innovative anskaffelser, slik at det tas i bruk som metode i alle landets fylker. Det offentlige skal oftere gå til leverandørene med hva man ønsker å oppnå, og invitere dem til å konkurrere om å levere de beste tiltakene, i stedet for å på forhånd definere alt og låse seg til en mindre optimal løsning.

Høyre ønsker også forsøk med nye måter å finansiere samarbeidet med sosiale entreprenører på, for å få mest mulig ut av tiltakene. Et eksempel kan være økt bruk av effektkontrakter, der det offentlige kun betaler den sosiale entreprenøren dersom målene nås. Slik får man økt vektlegging av resultater, framfor bare kvantitativ statistikk om antall aktiviteter og penger brukt. For de som står utenfor, er det nemlig kun en ting som betyr noe: At tiltaket har effekt.

Vår viktigste jobb framover er å få flere i arbeid. Tar vi i bruk alle gode krefter, er mulighetene mange.