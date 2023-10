Er du kjent med begrepet idrettsturisme?

Ruben Smith, daglig leder Stavanger Hockey. (Kristoffer Knutsen)

“Idrettsturisme er reiser for idrettens skyld, utenom normale arbeids- og/eller bostedsområde”.

Tenk på det. Hver gang en utøver eller lag skal ut på tur så går det noen kroner. Det går i bensin, bompenger, parkering, buss/fly/ferje, mat, hotell/overnatting mm.

Inneværende sesong får Stavanger Hockey besøk av 327 unike lag som har reist kort eller langt for å spille enkle, doble eller triple kamper. Tall fra Respons Analyse for Sparebank 1 viser at hver reise koster i snitt ca. 3500,- pr. person, pr. dag.

Regnestykket viser at Stavanger Hockey skaper verdier for lokalt næringsliv gjennom tilreisende idrettsturisme for minst 25 millioner kroner årlig. Ganske sykt, hæ? Ganske stor sum, fra vårt idrettslag, kun ved å ta imot lag til våre hjemmekamper.

En verdiskaping på 25 millioner kroner som kommer fra god rekruttering, som igjen medfører at vi har mange lag i seriespill. Og da har vi ikke engang snakket om hvilke verdier våre lag skaper til næringsliv, ei heller den verdien samfunnet har av at barn og unge er fysisk aktive.

Idretten er en bærekraftig samfunnsverdiskaper.