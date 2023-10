AEK-løsningen

Øyvind Larsen (Privat)





[ – Regjeringen liker ikke ordet krise, men det er krise ]

Utrolig! Her er temaet bare NAV-ytelser og å få folk i arbeid, men arbeidsledigheten har ikke vært så lav på lenge!

Påstand: Man må ikke ha doktorgrad for å kunne se hovedårsaken til «fattigdommen» og folk i matkø! Pluss å se at bedrifter går konkurs, flytter ut av landet og økende grad av permittereringer!

Årsaken burde alle se: Strømskandalen!

Norsk vannkraft skal og må først og fremst gis til norsk befolkning og norsk næringsliv, og selve bruken av strøm må det sees nøyere på. Først kommer befolkningen og næringslivet, og dersom det er fare for at vannkraftmagasinene renner over, så kan vi selge litt. Vi har altfor mange utenlandskabler, og dersom partiene ønsker å fortsatt ha makt og påvirkning i det norske Stortinget, så må strømskandalen stoppes omgående.

Dersom utmelding av EØS er nødvendig for å oppnå dette, så er våre ledende politikere utrolig svake!

Denne omgående stoppen må inneholde maks. pris på 12 øre x 3 = 36 øre/kWh, og nettleien må dramatisk senkes til et realistisk beløp som ikke inneholder subsidiering av blant annet vindkraft! Deretter, så fort ansvarlig regjering og storting makter, må avtalene med EU og utlandet justeres slik at våre vannkraftreservoarer er for Norge først og fremst, slik meningen var for 100 år siden.

Dersom utmelding av EØS er nødvendig for å oppnå dette, så er våre ledende politikere utrolig svake! Med Norges betydning som gassleverandør og forsvarsrolle, er det Norge som kan forlange!

Det er utrolig at den rapporten som fremdeles «oppegående» 17 personer la fram i november 2022, og som beskriver alt som er nødvendig for å fjerne strømskandalen, ikke blir nevnt med et eneste ord i verken media eller i det politiske liv. Alternativ Energi Kommisjon (AEK) har detaljert i sin 62 siders rapport inkl. vedlegg forklart hva som må skje.

At blant annet NRK presterer å legge fullstendig lokk på strømskandalen er også en skandale! Av andre media, er det også svært lite fokus på saken, sjøl om eksempelvis Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad er et enslig positivt unntak. Men – hennes avis følger heller aldri opp i særlig grad Øvrebekks krystallklare innspill!

