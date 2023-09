Syv tiltak for å gjøre Stavanger til en mer attraktiv plass å bo

Etter snart fire år med Kari og sosialistkameratene i Stavanger, og snart to år med Støre-regjeringen har vi fasiten. Det er dyrere å leve, pengestrømmen rettes igjen østover og UiB får tråkke UiS på tærne på hjemmebane.

Her noen av tiltakene som FrP vil jobbe for, for å gjøre Stavanger en mer attraktiv plass å bo:

Fjerning av eiendomsskatt. FrP går til valg på å fjerne hele eiendomsskatten for boliger. Det vil gjøre det billigere å bo i Stavanger og spare innbyggerne for store summer hvert eneste år. I Stavanger skal en bolig være et hjem og ikke et skatteobjekt.

JA-kommune og forutsigbarhet for næringslivet er viktig for at vi skal få bygget flere boliger og tiltrekke Stavanger flere arbeidsplasser i konkurransen med inn- og utland.

Løpende barnehageopptak bidrar til at deler av arbeidsstyrken ikke må være hjemme når de kan jobbe og skape verdier. Barnehager må ikke legges ned over en lav sko, og private barnehager må få bidra mer.

Prioritering av lovpålagte oppgaver og en bærekraftig økonomisk styring. Sløsing av skattebetalernes penger på valgkampstunt som «gratis» buss må avsluttes og pengene prioriteres på flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hurtigere utvidelser av grunnskoler.

Idrett og frivillighet må styrkes. FrP vil styrke tilskuddene til idrettslag, bygge flere fotballbaner og idrettsanlegg. Frivillige er viktige for blant annet å bekjempe rusavhengighet og hjemløse dyr og må styrkes.

Nullvekstmålet må skrotes og bidrar til å gjøre hverdagen vanskeligere og dyrere for folk flest. Det må bli slutt på at det er vanlige folks tur til å bli flådd økonomisk av bompenger og andre avgifter.

Medisinutdanning til UiS vil styrke Stavangers kamp om kloke hoder og bidra til å utdanne flere leger som vil bosette seg i regionen vår. Det vil også gjøre det mer attraktivt å studere her. Vi gir ikke opp kampen!

På denne måten skal vi sørge for en varig styrking av Stavanger som en mer attraktiv plass å bo, og dermed tiltrekke oss flere skattebetalere. Innsatsen for en bedre hverdag for folk flest har høy prioritet hos Stavanger FrP.