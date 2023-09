«Generasjon Greta Thunberg er død»

Dette var Unge Høgre-leiar Ola Svenneby sin jublande kommentar til eit skikkelig blått, for ikkje å seie mørkeblått, resultat ved årets skuleval. Dette på toppen av vemodet mange av oss kjenner på fordi sommaren er over. «Dagarna mörknar minut for minut,» som Barbara Helsingius syng.

Ein fin og normal sommar for mange av oss med alt det ein sommar skal innehalde. Ein dramatisk sommar for mange andre med alt slikt vi ikkje vil somrar skal innehalde.

Rekordvarme til dømes. I vår del av verda blei Sør-Europa hardast ramma. Så varmt har det vore at livet for mange blei nesten uuthaldeleg. Turistar frå Spania på besøk i eit Noreg med meir normal temperatur, fortel at det var useielg nydeleg å reise vekk frå varmen, og at Noreg vil bli eit framtidig reisemål. Omvendt klimaflukt der, altså.

Ekstremvarme fører til tørke, og tørke fører til skogbrannar. Skogbrannar opplever vi kvart einaste år, men denne sommaren har vi sett brannar av slike dimensjonar at vi kan notere nye rekordar. I Canada har dei herja i månadsvis med slik styrke at titusenvis av menneskje har blitt jaga på flukt eller evakuerte.

Om situasjonen har vore enda meir dramatisk i Hellas, vil nok dei lærde stridast om, men høgdramatisk har det i alle fall vore. Bare spør innbyggjarane på Rhodos som måtte flykte då flammar fortærte landsbyane dei budde i og la store område aude. Til og med solhungrige turistar måtte flykte frå hotella dei budde på. Etterpå var det fastlandet i Hellas og 18 flyktningar som blei flammane sitt rov. Dei som fører statistikkar over slikt, kan melde at brannane i Hellas denne sommaren er dei verste i EU sin historie. Dei er forresten sløkte no. Av ekstreme nedbørsmengder som skaper heilt nye utfordringar.

I Noreg har vi heldigvis vore i ly for rekordvarme og tørke. Men for å omskrive saleg herr Ibsen: I ly? For varmen ja, men ei for flommen. Vi fekk nemleg Hans på besøk. I dagevis melde meteorologar at eit ekstremver var på veg med rekordnedbørsmengder i bagasjen. Så lenge melde dei det at det var fristande å tru at dei krisemaksimerte. Då Hans endeleg kom setjande, såg det kanskje ikkje så dramatisk ut til å byrje med.

«Eg er skuffa over Hans så langt», skreiv folk på Twitter. Den pipa fekk snart ein annan lyd. For vatnet steig og steig i innsjøar og vassdrag. Denne gongen var det fylka Viken og Innlandet som blei oversvømde. Elver gjekk over sine grenser og blei til flodar. På sin veg mot havet reiv dei med seg hus, bruer, campinghytter, bilar, reiskap og hundrevis av høyballar som låg på marker langs elvebredder. Bygder og tettstader blei forvandla til innsjøar. Enkelte stader sto vatnet heilt opp på andre etasje på bustader og næringsbygg.

I ly? For vatnet, ja, men ei for jordras. Menge stader førte vatnet til farlege jordras så folk måtte evakuerast. Sjølvsagt var det ikkje bare skred som jaga folk frå heimane sine. Bare i Hønefoss blei over 1.500 menneskje evakuerte på grunn av dei enorme vassmengdene.

Då vatnet endeleg trekte seg tilbake, såg mange stader ut som krigsskodeplassar med øydeleggjingar så enorme at vi som ikkje var midt oppe i det, knapt kan forestille oss kor ille det var. Dei som er hardast ramma, har eit enormt oppryddingsarbeid å ta fatt på samtidig som dei må vurdere om dei kan forsetje å bu nær dei store vassdraga.

I ly? For jordras, ja, men ei for orkanar. Solskinnstaten Florida reklamerte ikkje akkurat med solskin då orkanen Idalia kom setjande frå Mexicogulfen. Ein orkan som òg var grundig varsla så folk kunne ta sine førehandsreglar. Lenge før orkanen sette inn, hadde klimaekspertar vore uroa over havtemperaturane langs Floridakysten. Enkelte stader opp mot 32 grader. Folk kunne melde at det var som å bade i suppe. Øydeleggjingane blei enorme. Fyrst og fremst i Florida, men også i Georgia og Sør-Carolina. Florida blei erklært som katastrofeområde, og det blir rapportert skader for milliardar av dollar.

Klimaforskarar har åtvara mot ei slik utvikling i årevis. «Menneskeskapte klimaendringar,» har dei messa om. Det ser ut som om naturen har fått nok av våre grenselause herjingar og utbytting. Han slår tilbake med knyttneveslag så kraftige at svære område blir slått knock out, og mange kjenner på ei nagande uro for det som skjer.

Men ikkje alle. Kvar einaste gong forskarar seier «menneskeskapte klimaendringar», kjem hæren av sjølverklærte ver-ekspertar med klimaforsking valfag frå ungdomsskulen marsjerande. «Heilt normalt,» seier dei med styrke. «Veret er alltid i endring,» påstår dei. Mange av dei insisterer på at klimaforskarar har som oppdrag å hjernevaske folk og er kjøpte og betalte av ei kommunistisk-sionistisk samansverging som har som mål å øydeleggje verda slik vi kjenner ho.

Ei av dei som visst har som prosjekt å øydeleggje verda, er Greta Thunberg. Raud klut for alle som vil «ha business as usual» og halde fram som dei stemner. Helst i fri flyt og stor fart på firefelts motorvegar.

«Generasjon Greta Thunberg er død,» strålte Erna Solberg sin våpendragar, Ola Svenneby. Eg håper dei vaknar til live igjen ASAP. Alternativet, «generasjon Ola Svenneby», gjer hausten ekstra mørk.