Gratis buss eller høgspentlinjer i hagen?

Midt i arbeidet med tredjeslåtten ringer mobiltelefonen. Det er ei meiningsmåling med spørsmåla: Kva skal du stemme ved valet i Stavanger? «Jo, det blir nok KrF som sist.» svara eg. Har gratis buss noko å seie for stemmegivinga di? Då tenkte eg at dei som har betalt for meiningsmålinga har interesse av at dette er spørsmålet som bør avgjere valet. Uavhengig av kva svar me gjev, kjem det snart ei sak med resultatet av meiningsmålinga som fortel oss at dette er spørsmålet.

Fyrstekandidatane var nettopp på Rennesøy der det ikkje er så tett mellom bussane, om det går buss i det heile. Der var eit av hovudspørsmåla om kommunen skulle betale for å unngå nye høgspentlinjer i by og landskap. Kva gjeld nå dette?

Krossberg transformatorstasjon er planlagt på høgda vest for Store Stokkavatn. Tingbøskogen dekker området i dag, men det er eit stort spørsmål korleis dette kjem til å sjå ut og kor mykje av linjene som vert lagt i bakken i bystrok som dette er. Videre er trase planlagt over Randaberg, med dei utfordringar det gjev for nabokommunen, og ut i byfjorden.

Så er neste spørsmål; skal den fylgje planen og gå over Bru? Landskapet der er svaberg og kystlynghei. Dei som har stått under Brufjellet ein sommardag kan vitne om at det knapt er nokon stad som minner slik om Shakespeare sin midtsommarnattsdraum; « I know a bank where the wild thyme blows, Where oxlips and the nodding violet grows, Quite over-canopied with luscious woodbine, With sweet musk-roses, and with eglantine.» Traseen kryssar også to helleristingsfelt og den mykje brukte Bru kultursti. Staten bør kome til same konklusjon som kommunedelsutvalet i Rennesøy; legg den i sjøen utanom.

På Mosterøy er planen å gå i land ved Humleneset og krysse beite og dyrka mark. Ein av utfordringane er høve til å spreie husdyrgjødsel på området som linjene legg beslag på. Som ein av dei råka bøndene sa om det Lnett sendte over til NVE: «Dei bagatelliserer innspelet vårt.» Vidare vert hovudveg over Mosterøy kryssa ikkje langt frå skule og idrettsanlegg i tråd med føring frå Stortinget om å bygge mest mogleg nett for minst mogleg pengar. Eit godt alternativ her, som kommunen peikte på før kommunesamanslåinga, er å gå med sjøkabel inn Dysjalandsvågen og kortaste veg over øya ved friområdet Kadlaneset.

På Rennesøy kjem fyrst sjøhusmiljø før ein møter «utvalde kulturlandskap i jordbruket». Satsinga på landskap er eit samarbeid mellom bønder, Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Landskapa på Rennesøy var av dei fyrste som fekk denne statusen og det er brukt mykje ressursar på dette sidan oppstarten i 2008. Områda har også Kula- status, noko Riksantikvaren har arbeidd fram. Dette har gjeve grunnlag for omsynssone i nyleg vedtatt kommuneplan i Stavanger. Lokalt berre ristar ein på hovudet av at staten ved ulike organ kjem til så ulike konklusjonar som i høve kraftlinjer gjennom verdfulle landskap.

Tilbake til møtet på Rennesøy. KrF sin representant heldt fram at det er no kommunen må bestemme seg for å nytte eigne ressurser der staten ved NVE ikkje konkluderer med å legge kabel i sjø eller på land. Kommunale kroner kan ikkje brukast fleire gonger, så nokre parti vil slite meir enn andre.

Meiningsmålingsinstituttet kunne like gjerne spurd: Kva skal du stemme ved valet i Stavanger? Eg hadde svart: «Jo, det blir nok KrF som sist.» Er gratis buss i eit kortare tidsrom, eller nabolag og landskap fri for monstermaster i all framtid det viktigaste for deg ved valet? Er det nokon som vil betale for denne spørsmålsstillinga?