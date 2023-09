MDG har en helhetlig politikk for Stavanger

1. Økonomisk fornyelse: Vår visjon for Stavangers økonomi er en kommune som er bærekraftig, fremtidsrettet og robust. Gjennom dele- og sirkulær økonomi ønsker vi å gjenbruke mer, kaste mindre og skape lokale, grønne arbeidsplasser som sikrer vår økonomiske velstand for generasjoner fremover. Vi skal jobbe hardt for en grønn omstilling der dagens oljenæring spiller en sentral rolle. For at fremtidens arbeidsplasser skal skapes i Rogaland må vi ta utgangspunkt i kunnskapen og mulighetene som allerede er her.

2. Utdanning for fremtiden: Vi tror på en skole som forbereder barna våre for morgendagens utfordringer. Det betyr en utdanning som fokuserer på kreativitet, bærekraft og livsmestring. Vi må ha tillit til læreren, samt styrke laget rundt barna, slik at vi både løfter elever med utfordringer, og øker lærelysten for alle.

3. Folkehelse i sentrum: Ved å redusere forurensning, øke tilgangen til grønne områder, gjøre det attraktivt å sykle, sørge for næringsrik skolemat og støtte lokal matproduksjon, legger vi grunnlaget for et sunnere miljø og for sunnere innbyggere. MDG fikk gjennomslag for å ansette en kreftkoordinator, noe som viser at vi ønsker å styrke oppfølgingen av kreftpasienter, og sørge for hjelpen og veiledningen de trenger. Mindre utslipp gir en bedre luftkvalitet, noe som betyr mye for helsen til mange.

4. Sosial rettferdighet: En grønn fremtid er en rettferdig fremtid. Vi kjemper for et samfunn hvor alle, uavhengig av bakgrunn, inntekt, eller funksjonsgrad, får like muligheter. Dette betyr sterkere velferdstjenester, tilgjengelige kulturtilbud og målrettet innsats mot økte forskjeller. Vår klimapolitikk skal være sosialt rettferdig. MDG tok initiativ til en varmepumpe støtte for å redusere energiforbruket og strømregningen. Nå kommer det en leie-til-eie ordning for solceller, slik at du slipper å ha mye penger på konto for å produsere strøm.

5. Det gode liv nær deg: Ved å skape tryggere gater for fotgjengere og syklister, og innføre gratis kollektiv, bidrar MDG til en kommune hvor det er enkelt å bevege seg rundt. Vi skal fortsatt gjøre leke- og møteplasser mer attraktive, åpne flere gågater og oppgradere torg. Og sørge for gode tjenester i ditt nærområde.

6. Byutvikling: Ansettelsen av en egen byarkitekt er et viktig skritt mot helhetlig byutvikling, der arkitektur, natur og kultur går hånd i hånd. Et MDG-gjennomslag. Nå vil vi ta mer styring over kommunens eiendommer, og sørge for at flere bygg blir tilgjengelige for innbyggerne, frivilligheten, kunstnere og gründere.

7. Dyrevelferd: MDG gikk i front for Stavangers første Dyrevelferdsplan fordi vi bryr oss om alle byens innbyggere – både de på to og fire ben. Nå fremover må vi bidra til å styrke organisasjonene som jobber for dyrenes beste, og hjelpe hjemløse dyr.

Klima- og miljøtiltak er avgjørende for vår fremtid, men MDGs visjon for Stavanger er bredere enn det. Vi har en helhetlig strategi for hvordan vi ønsker å se Stavanger blomstre – som en moderne, inkluderende og grønn by.

MDG står bak mange gode gjennomslag de siste årene. Men fremdeles lever mytene der ute om et ensporet parti. Det er beviselig feil. Vi er et ansvarlig og samarbeidsvillig parti som prioriterer fellesskap, bærekraft og innovasjon.