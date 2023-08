Reansvarliggjøring av kollektivtrafikken

17/8 var jeg i en debatt arrangert av Fellesforbundet. De ønsket å utfordre oss som til til valg til Fylkestinget på “Hvordan skal vi utvikle kollektivtilbudet videre”.

Det er mange veier til Rom, og det er mange veier i Rogaland. Mange av disse veiene spesielt i distriktet mangler kollektivdekning.

Dersom vi i det hele tatt skal kunne utvikle kollektivtransporten så hjelper det fint lite med flotte nye, grønne busser om vi ikke har noen til kjøre dem! Vi må starte med de som faktisk skal gjøre den viktige jobben med å frakte oss rundt i fylket. Bussjåførene har et stort ansvar! De skal få oss til jobb og skole i tide, de skal frakte våre mest dyrebare kjære og de skal manøvrere seg og oss rundt i trafikken på en behagelig måte. Men disse sjåførene blir det bare færre av, det er vanskelig å rekruttere og gjennomsnittsalderen på sjåførene ligger godt opp til 60 år.

Hvorfor har det blitt slik? Sjåførene kan fortelle at de opplever et utilbørlig arbeidspress i hverdagen sin, De får ikke nok betalt tid til obligatorisk sikkerhetssjekk av bussen før rutestart. Det er ikke godt nok tilrettelagt med toalettfasiliteter rundt på ruten og mange av dem jobber delte skift. Ut å kjøre morgenrute, hjem og sitte å vente, før det er ut igjen på neste rute. Høres ikke særlig forlokkende ut!

I debatten var det bred enighet om at vi som politikere må bli flinkere til å framsnakke bussjåføryrket dersom vi skal møte behovet for kollektiv transport. Vi må rekruttere fra Spania, kanskje en reklamekampanje?

Altså, jeg blir helt matt. Det er da vel ikke vår jobb som politikere å framsnakke bussjåføryrket!? Vår jobb som politikere er å legge arbeidsforholdene til sjåførene så godt til rette at framsnakkingen gjøres automatisk av de som faktisk utfører jobben! Og den jobben må vi begynne å ta på alvor! Vi må lytte til sjåførene, vi må lytte til fagforeningene og vi må imøtekomme kravene deres!

Slik det nå er organisert så er det Kolumbus AS med sitt styre som har ansvar for dette. Styret er uten folkevalgte som kan ansvarliggjøres, og dette synes vi i Rødt er et problem! Vi vil ha mer demokrati, vi vil at våre velgere og de som er ansatt i det som er fylkeskommunen sine ansvarsområder skal kunne stille oss direkte spørsmål om hvorfor ditt og hvorfor datt. Da hjelper det ikke å skyve ansvaret over på et AS og dets styre.

Dette synes vi er en god grunn til å begynne med rekommunalisering. Eller, reansvarliggjøring! I sum burde ikke en rekommunalisering koste noe mer enn dagens ordning. Problemet her er at ingen har gjort det – ennå. (Selv om Vestfold og Innlandet var svært nær). Det har de siste 20 årene bare gått motsatt vei.

Erfaringen fra Oslo, hvor både trikk og T-bane kjøres i egenregi, er at det antakelig er billigere – og garantert ikke dyrere. Ved å slippe det stadige anbudspresset, kan man bygge en slank permanent organisasjon, med erfarne ansatte, lite konsulentbruk og godt samarbeid med både fagforeninger og sjåfører.

De fylkeskommunale kollektivselskapene har til dels ganske store byråkratier/kontorer, og de bruker mye ressurser på å administrere og følge opp anbud. Kolumbus har f.eks. over 70 ansatte. Ruter har nesten 350. Så der ligger det en faktisk innsparing. Så vil det selvsagt komme en engangskostnad. Men den tilkommer jo også hver gang man skifter operatørselskap med nytt anbud, bare at den da bakes inn i prisen fylket betaler fordelt over flere år.

Men å skifte operatør til Rogaland fylkeskommune er ikke annerledes enn når Nobina AS skifter til Connect Bus AS. Det er fylket som betaler uansett. Det som antakelig vil koste litt, er derimot å lage skiftplaner som er mer menneskevennlige (mindre bruk av delte skift f.eks.). Samtidig sier all erfaring hvis du gir sjåførene og deres fagforeninger økt medbestemmelse og mer innflytelse på egen arbeidshverdag, så får du lavere sykefravær. Hvis sjåførene skal flyttes over på offentlig pensjonsordning, vil det jo også koste noe – men det er vi jo for!

