Miljøpartiet De Grønne vil ha en tydeligere politikk for å satse på matprodusentene i Rogaland.

Rogaland er, og skal fortsatt være, Norges viktigste matfylke. I en tid der klima og selvforsyning er helt sentralt, så må og det offentlige bruke innkjøpsmakten til å støtte våre lokale matprodusenter.

I Agder er følgende vedtatt: “Mat som serveres i kantiner og på møter og arrangementer i regi av Agder fylkeskommune skal ha en tydelig tilhørighet til regionen. I praksis betyr det at innen 2025 skal minst 50 % av råvarene, beregnet ut fra kostnad, hentes fra Agder.”

I Rogaland sin nåværende politikk så er følgende å lese:

Rogaland skal være den mest attraktive og bærekraftige matregionen i Norden.

Markedstilgang er en kritisk faktor for at mataktørene skal kunne realisere Rogaland sine fortrinn.

Vi ønsker å gjøre som Agder – kreve at minst 50 % av maten som blir kjøpt inn til fylkeskommunen har en lokal opprinnelse. Fylkeskommunen er en stor innkjøper og kan dermed gi positive bidrag til matprodusenter som i dag er hardt presset på økonomi.

Hvorfor lokalprodusert mat?

Bedre ernæring: Lokalprodusert mat er ofte ferskere og mer næringsrik enn mat som må transporteres over lange avstander. Dette kan bidra til bedre helse og konsentrasjon.

Redusert Klimaavtrykk: Kortere transportavstander reduserer klimautslippene. Dette er i tråd med målene for lavere utslipp og en bedre luftkvalitet i tettbygde strøk.

Støtte til lokale bønder og produsenter som holder matjord i drift: Å prioritere lokal mat støtter lokal økonomi og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i landbruket og matindustrien. I tillegg så styrker dette jordvernet.

Styrking av fellesskapet: Gjennom å kjøpe lokalt, bygges sterke bånd mellom fylket og lokalsamfunn. Mellom innbyggere og matprodusenter.

[ LEDER: Strøm-diskriminering ]

Matkultur: Lokalprodusert mat i kantiner som for eksempel ved våre videregående skoler, vil øke kunnskap og bevissthet om eget fylke, matkultur og god ernæring. Rogaland MDG ønsker å jobbe med å øke bevisstheten om fordelene ved lokal matproduksjon blant elever, foreldre, skoleadministrasjon og ellers i fylkeskommunen.

Samarbeid med Lokale Bønder: For å implementere dette initiativet må fylkeskommunen samarbeide tett med lokale bønder og produsenter. Dette samarbeidet kan bidra til å styrke det lokale næringslivet og bygge sterke relasjoner mellom skoler og landbrukssamfunn.

Økonomi: Selv om lokalprodusert mat kan være dyrere enn importert mat på kort sikt, kan det ha positive økonomiske implikasjoner på lengre sikt. Støtte til lokale produsenter kan bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser, og det kan også føre til økt turisme og lokale økonomiske aktiviteter.

I en tid med sentralisering på mange områder, inkludert samvirker eid av bøndene selv, så må det offentlige styrke båndet mellom det offentlige og lokale bønder. Matfylket Rogaland styrker ikke seg selv. Vi må ha politikere som står hardt på for jordvernet, vi må kjøpe lokale råvarer og kunnskapen om mat og landbruket må spres.

Vi skal stå på for en god matpolitikk i fylkeskommunen. Det er to ting du som forbruker bør gjøre i disse dager. Det første er å stemme på et parti som vil prioritere lokalt landbruk, det andre er å kjøpe lokale matvarer i nærbutikken din, eller på en av de gode gårdsbutikkene i fylket.

[ Marx selv ville aldri akseptert noe system som Lenins Sovjet. ]