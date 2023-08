Eiendomsskatt er økonomisk forsikring

Å betale forsikringen kan ofte være kjipt, noen ganger kan man til og med bli fristet til å si den opp og tenke at ulykken sikkert ikke kommer til å ramme meg. Men hvis du spør de som er rammet av uværet Hans så angrer nok ikke de på forsikringen. På samme måte som vi forsikrer huset vårt, må vi også forsikre økonomien til kommunen. De statlige overføringene kan vi ikke påvirke og skatteinngangen vil variere. Da er eiendomsskatten er det verktøyet vi har kontroll over selv.

Eiendomsskatten gir i gode tider mulighet til å yte ekstra til innbyggerne, som nå når vi i sommer innførte gratis kollektivreise. I dårligere tider er det en solid ryggrad for kommuneøkonomien som gir oss muligheten til å sikre gode tjenester til innbyggerne.

Denne forsikringen vil høyresiden nå fjerne. At dette er en prioritet for Høyre og Frp er ikke en overraskelse for noen. Når selv KrF velger å sette inn annonser i avisen hvor det eneste budskapet er at eiendomsskatten skal bort, kan vi jo bare anta at for de er dette den saken de vil prioritere dersom de skal forhandle om politikk etter valget. Høyresiden vet like godt som oss at dersom den fjernes, vil den være nær umulig å gjeninnføre på kort sikt. Loven er utformet slik at eiendomsskatten kun kan innføres gradvis, det vil ta tre år for å komme tilbake til dagens nivå. Så dersom kommuneøkonomien en dag ikke går så godt lenger, er det ikke bare bare å gjeninnføre den. Da blir alternativet og kutte i tjenester, det mener vi er fullstendig uansvarlig og rett og slett en lek med Stavangers økonomi.

I dag er eiendomsskatten innrettet slik at de som eier ordinære boliger betaler minst. Dette sikrer vi gjennom et høyt bunnfradrag. De med de største boligene og sterkest rygg betaler litt mer. De faktiske beløpene som betales for den enkelte husholdning er det ikke så mange som fokuserer på. En leilighet med verditakst på kr 3 000 000 får en eiendomsskatt på rett under kr 3000 pr. år. Vi mener det er en billig måte å sikre alle i Stavanger tilgang til nødvendige tjenester uten medfølgende ressurskrevende byråkrati.

Hvis du har et litt større hus med en verditakst på kr 6 000 000, er eiendomsskatten rett over kr 7 000 pr. år. Det er omtrent det samme som det koster med to måneders plass på SFO.

Høyre og co. bedyrer at det ikke skal bli dårligere tjenester til folk selv om eiendomsskatten kuttes. De skal i stedet kutte 200 millioner i administrasjonskostnader. Det vil si kutte jobbene til alle de mener gjør en unødvendig jobb i kommunen. Samtidig ønsker Høyrekoalisjonen å behovsprøve stadig mer av tjenestene til innbyggerne, noe som nødvendigvis vil føre til et større byråkrati. Det blir vanskelig å ta helheten til høyresiden på alvor når de skal spare på å effektivisere kommuneadministrasjonen samtidig som de skal opprette et nytt lag med byråkrati for å vurdere om akkurat din familie er trengende nok til å få redusert pris i SFO.

Utover dette er det ikke helt klart hvor høyresiden ønsker å kutte, men de har ikke fredet søskenmoderasjonen for familier som har barn i barnehage og SFO. De vil helt sikkert kutte gratis buss, så de som har minst får økte utgifter til transport. Det er visst ikke så viktig, det viktigste for Høyre, Venstre, KrF og Frp er nemlig å gi de som sitter på de dyreste boligene i kommunen skal få spare noen tusenlapper i året på mindre skatt, og når de en gang skal flytte til et sykehjem, så har de spart nok eiendomsskatt til at de kan betale for sin egen trygghetsalarm.

Du skal være helt trygg på at vi vil beholde eiendomsskatten. Det vil vi gjøre for å sikre en solid ryggrad i økonomien til Stavanger. Slik at du skal slippe å velge mellom SFO eller strømregning. Så mommo kan ha trygghetsalarm og bli ivaretatt av en hjemmepleier som ikke er utslitt og underbetalt. Slik at alle barn skal få god, næringsrik mat på skolen og sykehjemmene skal ha tilstrekkelig bemanning. Vi prioriterer fellesskapet foran skattekutt til de rikeste.