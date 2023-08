Tiden er inne for å verne terrassehagene!

I over tjue år har terrassehagene i Nedre Strandgate vært truet av storstilte utbyggingsprosjekter, og like lenge har beboerne i Gamle Stavanger kjempet for å bevare dem. Tiden har vist at beboerne har rett. Terrassehagene er en del av byens identitet og historie, som vi ikke må miste. Derfor vil Arbeiderpartiet nå ta initiativ til en kommunal omregulering som sikrer bevaring av disse hagene i hjertet av byen.

Årevis med kamp mot store blokker, skyldes en etter hvert utdatert reguleringsplan fra slutten av 1980-tallet, som åpnet for boligutbygging på det som i dag fortsatt er parkerings- og grøntarealer i Nedre Strandgate 40–44. På bakgrunn av denne planen, ble det allerede tilbake i 2002 gitt godkjennelse til en 16 meter høy boligblokk, tross store protester fra naboer og innbygger i området. Noen få år senere solgte kommunen deler av utbyggingsarealet for småpenger til utbyggere, men med en klar klausul om at utbyggingen skulle ferdigstilles innen to år. I dag står tomtene heldigvis ubebygd, men fortsatt er de regulert til storstilt utbygging.

Gamle reguleringsplaner har gitt mange følgefeil opp igjennom årene. Ulike varianter av boligblokker har fått byggetillatelse i 2006, 2012 og 2017. Argumentasjonen har stort sett vært at fordi det har vært gitt tillatelse tidligere, ville det være urimelig å ikke gi utbygger tillatelse på ny. Prosjekter har vært planlagt, omsøkt og godkjent med utgangspunkt i en reguleringsplan som for lengst burde vært skrotet. Nå er tiden inne for en politisk bestilling om kommunal omregulering!

I en av de siste aktene om terrassehagene, var det boligbyggelaget Bate som hadde inngått en opsjon med den private tomteeieren om utbygging. Da prosjektet fikk rammetillatelse i 2017, låste de gamle reguleringsplanene utfallet, tross betydelig politisk skepsis og uro. Rammetillatelsen utløste en rekke klager, og i behandlingen av disse var Arbeiderpartiet blant partiene som stemte for å ta klagene til følge. Dessverre lyktes det ikke å få stoppet prosjektet. I stedet ble det helt usedvanlig nedsatt et forhandlingsutvalg, bestående av blant annet Byantikvaren og politiske representanter, herunder undertegnede. Utvalget hadde som mål å forhandle med utbygger for å få til et prosjekt som harmonerte bedre med omgivelsene. Dessverre viste utbygger liten interesse for å komme kommunens ønsker i møte, og forsøket strandet grunnet utbyggers krav om heftig økonomisk kompensasjon. Da rammetillatelsen først var gitt, var det ikke lenger mulig å omgjøre beslutningen politisk, uten at det ville koste kommunen dyrt.

I 2021 kastet så Bate kortene i Nedre Strandgate. Som så mange av naboene hadde påpekt, er grunnforholdene slik at det er stor risiko for at større anleggsarbeider medfører at massene under trehusbebyggelsen sklir ut. Bate måtte konstatere at det ikke var økonomisk mulig å bebygge tomten. Like fullt består den utdaterte reguleringsplanen, mens tomteeieren leter andre aktører som vil ta sjansen på å bygge blokker i Nedre Strandgate.

Den gjeldende rammetillatelsen i Nedre Strandgate utløper 1. oktober i år. Da opphører også kommunens erstatningsansvar, og Arbeiderpartiet vil omgående ta initiativ til en omregulering som verner terrassehagene. I stedet for digre boligblokker, ønsker vi en reguleringsplan som sikrer de kulturhistoriske elementene i skråningen opp mot Gamle Stavanger. En ny plan må sørge for at trehusbebyggelsen ikke blir buret inne. Nybygg må være nedskalerte i volum og ikke bryte for mye med byggeskikken i området. Kanskje kan det heller oppføres replika av de trehusene som tidligere har stått på det som i dag er parkeringsplasser? En slik byreparasjon vil være til berikelse for byen, og langt mer realistiske å få gjennomført, enn storstilte utbygginger. Blokk-vyer fra 80-tallet er vi ferdige med!