Sover de godt i Sandnes?

I en mye omtalt barnevernssak våren 2023 ble Sandnes kommune i Tingretten dømt til å betale 9 millioner kroner til fire søsken. I dommen fra 12. april står blant annet: «Søsknene vokste opp i et utrygt og uforutsigbart hjem hvor de ble utsatt for vold og overgrep, hvor de levde under kummerlige forhold uten tilstrekkelig mat og uten reelt rom for utvikling. Forholdene i hjemmet kan best beskrives som et redselskabinett for barn.»

Sterke ord. Veldig sterke ord. Men siste ord var ikke sagt.

«Rettens vurdering er unyansert og uriktig,» sier kommunedirektøren i Sandnes. «Vi anker dommen til Lagmannsretten.»

Mens ordfører, varaordfører og de andre politikerne i Sandnes toer sine hender. Pontius Pilatus ville vært stolt av dere.

Dropp den uverdige anken og gi søsknene et velfortjent lys i tilværelsen. Legg denne saken bak dere så fort dere kan – det er dere tjent med. Og dere sover garantert bedre.