Vi lever i en tid hvor alt blir dyrere. Det er ikke bare de utenfor arbeidslivet som sliter med å få endene til å møtes, men også andre som tidligere har hatt god økonomi. Kombinasjonen av at prisene øker og at rentene går opp, gjør at mange opplever å ha dårlig råd. Utgifter knyttet til det å ha barn er store, og som kommune er det viktigere enn noen gang å prioritere riktig. Utfordringene til familier med lav eller ingen inntekt er ulike. Resultatet er det samme: Det går utover barna.

KrF i Stavanger ønsker å få til en ordning med fritidskort for barn mellom 6–18 år som skal dekke utgifter til organiserte fritidsaktiviteter. Det kan være fotball, turn, speider, sjakk eller noen andre aktiviteter som finnes for barn i vår by. Det er mange som kjenner at lommeboken er mindre nå som både rentene og inflasjonen stiger. Da er kontingenten en betydelig utgift når den skal betales to ganger i året. Vi vet at barn og unges deltakelse i fritidstilbud er viktig for inkludering, mestring og læring.

I Stavanger opplever vi mange utfordringer når det gjelder barn og unge. Vi ser utfordringer i skolen og med barn og ungdom om faller utenfor. Alle barn trenger å kjenne at de hører til et sted. Her er fritidsaktiviteter svært viktige. Mange av oss husker tilbake til egen barn- og ungdomstid, hvor viktig det var å være med i et fellesskap etter skolen. For mange er fritidstilbudet avgjørende for å etablere vennskap og trygghet.

Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være lett og administrere og den skal gjelde alle barn. Fra før av har vi ordninger som gjør at barn i lavinntektsfamilier får dekket kostnader til fritidstilbud, men det er viktig for KrF å få på plass gode universelle ordninger, som gjør at det ikke blir stigmatiserende og vanskelig og administrere. Dessuten er det vanskelig for en kommune og virkelig kartlegge hvem som trenger en ordning med friplass. Når alle får et gratis tilbud, vil det komme alle familier i Stavanger til gode. Det ville også vært spennende å se om deltakelsen i fritidsaktivitetene ville gått opp.

KrF har mange forslag som forhåpentligvis kan realiseres etter valget. Et av forslagene går på redusert arbeidsdag for de som har små barn, hvor man mottar samme lønn som om man arbeidet 100 prosent. Det ville vært en god ordning for familier som ofte opplever at tiden ikke strekker til, særlig når barna er små. Slik kan kommunen tilrettelegge for gode og fleksible ordninger som kommer barna og familiene til gode.

Et samfunn som er godt for barna er et samfunn som er godt for alle. Barna er Stavangers nåtid og framtid. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre. Stavanger skal være en familievennlig kommune, der flere barnefamilier trives og vil flytte til. God politikk for barn og familier handler om satsing på barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, attraktive lekeplasser og aktivitet i hele kommunen. KrF vil stå i front i arbeidet med å gjøre Stavanger til en attraktiv barne- og familie-by.