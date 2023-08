Nå må vi få bane til Ullandhaug

Det må bli mer attraktivt å reise kollektivt til de store knutepunktene som universitetet, sykehuset og flyplassen. Vi er nødt til å utvikle løsninger som gjør at kortreist hverdagsliv blir mulig for flere.

Med over 12.000 studenter og 2.000 ansatte er UiS et daglig reisemål for veldig mange. Når nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) står klar, vil tallet på tilreisende til Ullandhaug bli doblet. Samtidig skal antallet parkeringsplasser på UiS bygges ned i årene framover slik at færre kan reise med bil til universitetet. Flyplassen på Sola har den laveste andelen kollektivreisende blant de største flyplassene i landet.

Venstre ønsker å få på plass en hurtig og skinnegående kollektivløsning til sykehus, universitet, Forus og flyplass. En slik bane har potensial til å bli en av de mest trafikkerte strekningene i landet.

Samtidig som Ullandhaug opplever rask utvikling, øker også befolkningen på Nord-Jæren. Dette medfører flere boliger og arbeidsplasser, noe som igjen fører til økt trafikk. Denne utfordringen må håndteres på en klimavennlig og bærekraftig måte.

Under høringen av kommuneplanen til Stavanger kom det inn flere innspill om bane til Ullandhaug. Det kom både fra bydelsutvalg og fra Universitetet i Stavanger. I Stavanger kommunestyre den 19. juni vedtok et stort flertall bestående av H, Frp, FP, MDG, SV, Rødt, KrF, V, Pp og uavhengige representanter å igangsette arbeidet med en kommunedelplan for en rask og skinnegående kollektivforbindelse til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn, Sola. Dette arbeidet omfatter utredninger og avklaringer av mulige trasévalg og konsepter, samt hvordan disse kan integreres med eksisterende og planlagte transportsystemer. Dette må gjøres i samarbeid med fylkeskommunen og nabokommunene.

I 2019 gjennomførte fylkeskommunen en mulighetsstudie for en rask og skinnegående kollektivløsning til Ullandhaug. Rapporten viste at en baneforbindelse til Ullandhaug kunne øke antall kollektivreisende med over 20 prosent sammenlignet med dagens bussløsning. Det var automatbane laget som T-bane og monorail som forstudien sa ville gitt høyest antall nye kollektivreisende.

Selv om samfunnsøkonomisk lønnsomhet ble anført som en bekymring i 2019, har nesten alle samferdselsprosjekter i vår region negativ samfunnsøkonomisk verdi. Bussveien, utvidelser av E39 og transportkorridor Vest deler alle denne egenskapen, men de har også andre verdier som veier tungt og som har ført til vedtak og igangsetting av disse prosjektene.

I utviklingen av regionen trenger vi å se i et 100-årsperspektiv. Togstasjoner og et godt kollektivtilbud er en motor for god byutvikling. I tillegg kuttes store CO2-utslipp med fortetting i sentrum av tettstedene og færre parkeringsplasser. Vi trenger kutt i klimagassutslipp, mer fortetting og færre biler.

Skinnefaktoren er også viktig å ta med når en planlegger nye kollektivløsningen. Skinnefaktoren er definert som egenskaper ved skinnegående transportmidler som gjør at trafikantene under ellers like vilkår velger skinnegående transport framfor buss. Skinnefaktoren omfatter blant annet forutsigbar trasé, komfort, punktlighet, miljø og trygghet.

Det er flere mulige typer skinnegående løsninger. Vi må se på hva som kan bringe folk raskt fram med høy kvalitet. Utredningen framover må se på hva som er best type skinnegående løsning av eksempelvis metro, T-bane, jernbane, monorail eller bybane.

Køene og trafikken på Nord-Jæren øker stadig. I juli kom tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen som viser at flyplassen på Sola har den laveste kollektivandelen blant de største flyplassene i landet. En hurtig og skinnegående kollektivløsning til sykehus, universitet, Forus og flyplass har potensial til å bli en av de mest trafikkerte strekningene i landet. Nå er det på tide at vi får en god og åpen kommunedelplan som ser på mulige traseer, teknologi og hva som er mulig. Det vil vi i Venstre arbeide for både i kommunestyre og i fylkestinget.