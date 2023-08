Har dere endret mening om friskoler, Ap?

Det er flott at Dag Mossige vil strekke ut en hånd til Kristelig folkeparti, men vi må vite om han har tatt av boksehansken han har brukt mot friskolene tidligere.

I vår kronikk den 9.8, valgte vi i Stavanger KrF å synliggjøre politikken som dagens posisjon i Stavanger kommunestyre (Ap, SV, MDG, Sp, FP og Rødt) har ført overfor kirken og kristne organisasjoner. Vi mener at det har vært en markant endring, til det negative, denne perioden. Dette bekymrer KrF som ønsker gode og forutsigbare rammevilkår for friskolene i Stavanger, og ser med stor uro på den politikken som posisjonen har ført de siste fire år.

[ KrFs kronikk: Å slå en utstrakt hånd ]

I svaret som Dag Mossige skrev, virker han overrasket over at vi påpeker dette. Han har helt rett i at KrF og Ap har vært enige og hatt et godt samarbeid om flere saker. KrF er et sentrumsparti som vil samarbeide med alle partier om politikk som er til byens beste. Men i vår kronikk ville vi sette søkelyset nettopp på saker som er viktig for mange kristne, og der posisjonen har vist en negativ holdning.

KrF er opptatt av å gi foreldrene frihet til å velge en skole for sine barn, med et alternativ religiøst eller pedagogisk grunnsyn. Ikke alle barn og ungdom finner seg til rette i den offentlige skolen, men posisjonen er sterk kritisk til friskolene. Mossige skriver i sitt svar: «Påstanden om at posisjonen vil fjerne offentlig støtte til friskoler er rett og slett usann». Hvis dette stemmer, har han skiftet mening siden januar 2021 da han sa til Vårt Land at han ønsket å kutte statsstøtten til friskoler helt. I deres forslag til Ap sitt program, skrev han og Øyvind Jacobsen «Arbeiderpartiet ønsker å gå bort fra statlig finansiering av religiøse friskoler» og at de ville «endre lovverket med mål om at offentlig støtte til religiøse friskoler bortfaller, og eller begrenses i størst mulig grad.»

[ Derfor trenger Stavanger et sterkt KrF ]

KrF vil styrke den offentlige skolen, samtidig som vi vil sikre foreldrene frihet til å velge for sitt barn hvilken skole det skal gå på. Våre politikere har ansvar for alle skoler i Stavanger, men posisjonen forskjellsbehandler kommunens foresatte. De skryter over at de gir gratis SFO til alle førsteklassinger i kommunen, men dette gjelder ikke barn på friskolene, selv om deres foresatte betaler like mye skatt som de andre.

Vi påpekte at posisjonen har drevet med en mistenkeliggjøring av Norsk Luthersk Misjonssamband – NLM og deres barne- og ungdomsarbeid. Politikerne sa nei til å gi dem støtte for et gamingtilbud fordi «innholdet bærer preg av forkynnelse». Mossige bedyrer at Ap ikke kuttet eller foreslo å kutte støtte til NLM, men i linken han deler i sitt svar, står det i forslaget han fremmet:

- Det er uforenelig med våre verdier å gi driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid til en organisasjon (NLM) som bedriver en tilsynelatende svært ekskluderende praksis ovenfor egne medlemmer.

Praksisen han henstiller til er en eksklusjonsparagraf der enkelte kan bli fratatt medlemskap hvis de lever i strid med Guds ord. Arbeiderpartiet har også tilsynelatende egen eksklusjonsparagraf.

I vår kronikk viste vi også til store budsjettkutt til kirken. Forsøket med å frata kirken ansvar for begravelser viser den samme holdning som til religiøse friskoler. Vi mener at disse sakene synliggjør en holdningsendring til kristne i vår kommune, noe vi også kjenner igjen fra regjeringens politikk.

KrF har vært partiet som tydeligst har stått opp for kirken og kristne organisasjoner i Stavanger kommune. Det vil vi fortsette å gjøre, uansett hvem som styrer.

Vi vil prioritere frivillige lag og organisasjoner slik at samfunnet bygges nedenfra og opp, ikke bare de kristne, men alle. Vi vil sørge for trygge og forutsigbare rammer for kirken og organisasjonene. Vi vil jobbe for et samfunn der alle kan leve ut sin tro på en naturlig måte uten skepsis og mistenkeliggjøring. Vi ønsker å øke rammen til offentlige skoler uten å detaljstyre dem. Vi vil sørge for gode rammebetingelser for friskolene.

Derfor trenger vi ett sterkt KrF.