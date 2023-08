Klimautsleppa kan auka med Frederic Hauges vindturbinar

Frederic Hauge rykkar ut mot naturvernarane: me må ofra «litt» natur for å hindra klimakrisa, hevdar han. Me treng vindturbinar og må tåla at dei ikkje er eit vakkert syn i naturen, er argumentet. Men treng me vindturbinar, og er problemet bare at dei ikkje er vakre?

Vindturbinar leverer lite og ustabil energi. Vindkrafta må supplerast av balansekraft – noko som kan levera energien når det ikkje blåser, og når det blåser så mye at vindturbinen må slås av. Det betyr at vindturbinar legg beslag på kraft som kunne vore nytta på betre vis. I snitt kan me rekna med at vindturbinar leverer rundt 25–30 % av det dei kan levera når forholda er gunstige. Vindturbinar er kort sagt det minst effektive me kan satsa på dersom me vil erstatta fossil energi med ikkje-fossil energi. Skal me få nok balansekraft, må me samtidig bygga ut meir vasskraft og bygga nye kraftleidningar over heile landet – kort sagt: rasera natur i stort omfang.

Vil vindturbinar bidra til å senka utsleppa av klimagassar? Dei blir bygde i naturen, med anleggsvegar gjennom urørt natur, t.d. myrer og våtmarker, og desse vegane må nyttast så lenge turbinane skal levera kraft, sidan delane på turbinane blir slitte og må skiftast ut kontinuerleg. I tillegg kjem at me må demma ned fleire vassdrag og bygga nye og større kraftleidningar til balansekrafta. Det betyr omfattande inngrep i naturen, inngrep som fører til utslepp av klimagassar. Myrer og våtmarker lagrar store mengder CO2. Bergartar som blir knuste når vindturbinane blir reiste, lagrar CO2. Alt dette blir slept ut i atmosfæra når me øydelegg naturen, men det er ikkje med i klima-rekneskapen som vindkapitalen presenterer. Endå verre kan verknaden bli med vindturbinar til havs, og der veit me ikkje veit anna om verknadene enn at dei vil bli store. Når me øydelegg natur, øydelegg me samtidig naturens evne til å absorbera både CO2 og andre klimagassar, men det nemner ikkje Frederic Hauge med eitt ord. Det kan fort føra til atutsleppa av klimagassar aukar.

Kva er problemet med vindturbinane? Om dei er vakre eller ikkje kjem an på auga som ser. Men dei øydelegg myrer og våtmarker, dei øydelegg leveområda til mange dyreartar, til havs øydelegg dei både fiskebankar og mye meir som aldri er undersøkt. Det er ikkje leveleg for korkje folk eller dyr i stor omkrets rundt dei store turbinane – dette er ikkje gammaldagse vindmøller, men beist på 200–300 meter, med eit trykk som er hinsides det me opplever frå gammaldagse vindmøller. Vingane, som må skiftast med få års mellomrom, er dekte med stoff som er miljøgifter (epoksy, bisfenol, PFAS), og dei blir spreidde i naturen når det blåser. På 50-talet spreidde me gifta PCB i naturen. Det må me no rydda opp i. No spreier me miljøgifter i naturen og kallar det grønn politikk.

Vindturbinar er noko av det mest naturskadelege me kan ty til, det er svindyrt og det gir lite frå eller til i energirekneskapen. Skal me erstatta fossil energi, er det andre tiltak som er langt meir effektive. Raudt har lagt fram ein energi- og miljøplan som viser korleis Norge kan nå klimamåla innan 2050 utan ein einaste vindturbin. Men nokon tjener pengar på vindturbinane, store pengar, fordi dei får raus statsstøtte og fordi energiprisane er løfta til himmelhøgt nivå. Utan statsstøtte og kunstig høge prisar hadde ikkje ein einaste vindturbin blitt bygd. Kven er det som tjener pengar på dette? Raudt spurde på Stortinget om regjeringa veit kven som eig vindturbinane. Svaret var: me veit ikkje. Samtidig veit me at ofte er det utanlandsk kapital, og dei fører profitten ut av landet. Truleg går profitten ut av landet også når privat norsk kapital er innblanda. Til skatteparadis?

Det er denne raseringa av naturen til fordel for grådig vindturbin-kapital Frederic Hauge er talsmann for med sitt krav om rask og omfattande utbygging av vindkraft, utan omsyn til naturen. Samtidig som storstilt utbygging av vindturbinar kan hindra oss i å nå klimamåla innan 2050.