Du kan ikke unngå å få med deg at det er lokalvalg når du går igjennom byen på en lørdag. Du blir møtt av smilende kvinner i alle aldre som bruker mye av sin tid og har lyst å dele med deg hva de brenner for. Hvem skal nettopp DU stemme på i år?

Valget i år er lett – for i år skal DU sørge for at nettopp du stemmer fram lokale kvinner … Ifølge tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, var andelen kvinnelige kommunestyrerepresentanter etter valget i 2019 omtrent 39 prosent.

I 2019 gikk kvinneandelen i kommunestyrene Rogaland ned med hele 4 %. Antallet kvinnelige ordførere i Rogaland gikk fra 8 til 4. Nasjonalt er det per i dag kun rundt 30 prosent kvinnelige ordførerne Dette viser at det er en klar kjønns-ubalanse i lokalpolitikken.

Hvorfor er det fortsatt menn som bestemmer mest lokalt? Er menn bedre skikket til å mene noe om eldreomsorgen, helseomsorgen, skoler og barnehager? Har de bedre greie på hvordan samfunn bør utformes? La oss høre dere si det « NEI!»! Vi er helt overbevist at vi er like godt egnet og at evner ikke har noe med kjønn å gjøre. Men hvorfor er det da slik at det er flere mannlige politikere?

Det viser seg at menn krysser av menn … Det viser seg også at kvinner krysser av menn. Å få kryss er utrolig viktig i lokalvalg. Kryssene fører til at menn dominere politikken lokalt. Lokalpolitikken er det nivået hvor beslutningene treffer deg som innbygger mest direkte – fra infrastruktur til utdanning og helsevesen. Derfor er det avgjørende at begge kjønn har en reell sjanse til å påvirke disse beslutningene.

I Lokalvalget 2023 har du en gyllen mulighet til å ta et stort skritt mot et mer likestilt, inkluderende og representativt samfunn. Du kan effektivt oppnå dette med å gi kvinnene på listene en personstemme. Du kan til og med supplere listen med enda flere kvinner ved å føre på kvinner fra andre parti (en slenger).

Når du krysser inn en kvinne fremmer du likestilling, og i tillegg styrker du lokaldemokratiet. Ved å krysse en kvinne hjelper du å rette opp en ubalanse. Ved å gi en personstemme, gir du en viktig gruppe muligheten til å bruke deres kompetanse, visjoner og engasjement til noe som vil gagne deg og din familie. Når kvinner blir gitt en sterk personstemme, blir deres synspunkter og erfaringer mer synlige.

Du kan påvirke og sikre at det blir flere kvinner i lokalpolitikken ved å gi en personstemme, eller slenger. Med din påvirkning kan også du være med på inspirere kommende generasjoner og få flere kvinner til å stille til valg. Når unge jenter ser at kvinner i alle aldre kan stige fram og bli anerkjent for sin kompetanse og visjoner, blir det en kilde til motivasjon og tro på egen evne til å påvirke samfunnet. Dette kan føre til en positiv spiral hvor flere kvinner søker politisk engasjement og bidrar til å forme framtiden.

Så #kryssavdamer når du går til valgurnen for å stemme ved lokalvalget og fylkesvalget 2023! Og stem selvsagt Høyre.