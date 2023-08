En god skole for alle

Denne uken starter mange barn på skolen for første gang. Mange av dem har fått en god start allerede, gjennom gode dager på SFO de siste ukene, men denne uken starter selve undervisningsdelen av skolen opp. Det er det mange små og store som er spente på.

Første skoledag er en merkedag i livet, og jeg tror mange av oss har minner fra den gangen vi selv startet på skolen. For min del var det på Tasta skole, i 1997. Jeg husker hvor spent jeg var, hvor godt vi ble tatt imot av lærerne våre Kjetil og Berit og hvor spennende det var å treffe nye unger. Som leder av oppvekstutvalget har jeg denne perioden fått vært med på første skoledag på flere skoler, og denne uken skal jeg til Kvernevik skole. Der regner jeg med å møte noen barn som gleder seg, noen som gruer seg litt og mange foreldre som er både spente og rørte. Det er en stor dag for både store og små.

I slutten av perioden Høyre styrte Stavanger var det skoleopprør på flere skoler. Det var rektorer som ikke ville signere skolebudsjettene og driftsstyrer på skoler som ikke ville godkjenne budsjettene de ble tildelt. Da SV overtok ledervervet i utvalg for oppvekst og utdanning og fikk være med å styre skolepolitikken i Stavanger, så har vi gjort flere store løft. Det viktigste er at vi har styrket skolerammen kraftig. I 2023 er skolerammen på 100 millioner kroner mer enn den var før vi overtok.

Skolen skal bidra til å utjevne forskjeller. En inkluderende og mangfoldig fellesskole skal fremme læring gjennom deltakelse. Gjennom undervisning og lek skal barna lære å mestre ulike fagfelt, trene på samarbeid, kritisk tenkning og å være kreative.

SV vil arbeide for å gi læreren frihet, tillit og fleksibilitet til å legge opp undervisningen slik det passer klassen og elevene best. For de minste barna skjer læring også gjennom lek. SV vil arbeide for å få leken sterkere tilbake på første trinn i grunnskolen. Trygge relasjoner mellom elev og lærer er viktig for elevenes læring og trivsel. Da må lærerne våre ha tid til å bygge gode relasjoner med elevene.

Tilpasset opplæring er helt avgjørende, både for de som ligger foran i løypa, og de som henger etter. Tanken om spesialundervisning som noe du skal ut av klassen for å få, må endres. SV vil arbeide for at spesialundervisning betyr tilrettelegging i klasserommet, i fellesskap med klassekameratene dine, med hjelp fra fagpersoner med spesialkompetanse på det som eleven strever med. Samtidig representerer Lenden ressurssenter et viktig supplement for de elevene som har behov for et alternativt opplæringsopplegg i en periode. Det er også behov for tilstrekkelig STOLT-plasser, slik at alle barn som har behov for særskilt oppfølging får det på en god måte.

Samtlige skoler har for liten helsesykepleierressurs. Dette vil SV gjøre noe med. Vi vil arbeide for full helsesykepleierdekning hver dag på alle skoler i vår kommune, både på barneskole, ungdomsskole, og på videregående trinn. SV vil også sørge for at det er skolepsykolog tilknyttet alle kommunedeler, som et tilbud for skoleelever, som en del av skolehelsetjenesten.

Dagens hjemmelekseordning er en belastning for mange barn og unge. I hvor stor grad foreldre klarer å følge opp og å hjelpe barna med lekser, varierer sterkt fra familie til familie. SV mener hjemmelekser opprettholder og forsterker sosiale forskjeller. SV vil arbeide for at skolearbeid i all hovedsak blir gjort på skolen med veiledning, slik at barna har fri når de kommer hjem. Barn har godt av fritid til lek og fritidsinteresser. SV har tillit til skoler, gjennom gode prosesser og involvering av elever, kan komme fram til gode løsninger når det gjelder omfang og praktisering av lekser.

Næring og læring henger sammen. Prosjektet med gratis skolemat på flere skoler i Stavanger har vært en suksess. Det er bra for folkehelsen at barn og unge får sunn og næringsrik mat og det hjelper på konsentrasjonen. Det er også viktig for å utjevne forskjeller og det kan bidra til å skape gode fellesskap i skolene og klassene. SV vil arbeide for at alle elever i Stavanger-skolen får gratis skolemat. Dette skal ikke tas fra skolebudsjettet, men finansieres som folkehelsetiltak. Fra i høst er det 22 skoler rundt i Stavanger som skal ha skolemat. Om vi får bestemme, så skal alle skoler ha det innen utgangen av neste valgperiode.

SV vil arbeide for at alle skoler har en egen vaktmester. Dette er viktig for godt, løpende vedlikehold av skolebyggene, og kan også ha en sosial funksjon på skolen.

Digitale hjelpemidler har en naturlig plass i skolen i dag. SV vil arbeide for at digitale hjelpemidler brukes på godt, pedagogisk vis, uten at det fortrenger viktig læring som skjer gjennom eksempelvis håndskriving og fysiske bøker. SV vil gå bort fra at alle elever skal ha sin egen Chromebook. Vi kjenner ikke godt nok konsekvensene av den sterke digitaliseringen som har vært, og flere fagmiljøer er bekymret for de langsiktige konsekvensene. SV vil ha klassesett av Chromebook som holdes på skolen på 1.–4. trinn, og vil evaluere bruken av Chromebook på 5.–10. trinn. I denne evalueringen skal elever, foreldre/foresatte, ansatte i skolen og forskningskompetanse trekkes inn.

Ungdom opplever et stort press på mange områder. SV vil arbeide for en politikk som gir barn og unge frihet til å utvikle seg på sin måte, i sitt tempo. Ungdomsskolealderen kan være en vanskelig fase i livet. Mange elever sliter med dårlig selvbilde, lav selvtillit og psykiske problemer.

Skolen varsler om lavere motivasjon jo lenger fram i skoleløpet vi kommer og høyt skolefravær er en økende bekymring. Dette må vi ta på alvor. Disse utfordringene har ikke blitt mindre som følge av pandemien, utfordringene er forsterket. Derfor vil SV satse på en mer variert skoledag, flere lærere, helsesykepleiere og skolepsykologer.

Foreldre som sender ungene sine på skolene i Stavanger kan være trygge på at de vil møte voksne som bryr seg og som kan få fram mestring og læreglede hos elevene. Det er noe av det som er det viktigste for skolen, nemlig kunnskap, mestring og inkludering. Det må vi som folkevalgte fortsette å lage gode rammer for, og det mener jeg SV har bidratt til i de årene vi har styrt.

Jeg ønsker alle barn, foreldre og foresatte lykke til med første skoledag og skolestart og alle lærere, rektorer og skoleansatte lykke til med å ta dem godt imot!