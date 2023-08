Hvor blir det av alle gutta?

I dag er det betydelige kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter på alle nivåer i utdanningssystemet. De starter allerede i barnehagen og vi ser forskjeller i språkutvikling, karakterer, behov for spesialundervisning, gjennomføring i videregående og antallet som tar høyere utdanning. Det er svært bekymringsfullt, og guttas problemer er samfunnets problemer.

Det er ikke nytt at gutter og jenter gjør det ulikt i skolen, men konsekvensen av å ikke lykkes i skolen blir stadig større.

Det er ikke nytt at gutter og jenter gjør det ulikt i skolen, men konsekvensen av å ikke lykkes i skolen blir stadig større. Arbeidslivet krever mer formell kompetanse, og veien til utenforskap er kort hvis man ikke mestrer skolen. Derfor er det viktig å gjøre mer for å løfte alle til å lykkes bedre i skolen, men særlig finne bedre måter å løfte gutta i skolen. Mer av den samme gamle medisinen er garantert ikke svaret på gutteutfordringen. Høyre har nasjonalt lansert konkrete tiltak som først fremt må gjennomføres lokalt i kommunene. Dette er et tema som Stavanger Høyre vil prioritere.

Her er Høyres 11 tiltak for å løfte guttene i skolen:

Mer bruk av fleksibel skolestart: Flere gutter kan ha nytte av å starte senere på skolen og bør få muligheten til det gjennom dialog mellom foreldre, skole og kommune, og fjerne kravet til sakkyndig uttalelse.

Flere gutter kan ha nytte av å starte senere på skolen og bør få muligheten til det gjennom dialog mellom foreldre, skole og kommune, og fjerne kravet til sakkyndig uttalelse. Ungdomsskolereform: Vi må gi elevene en mer praktisk og variert ungdomsskole. Særlig i slutten av grunnskolen fester tidlige utviklingstrekk seg og motivasjon og mestring faller. Hvis ikke de grunnleggende ferdighetene er tilstrekkelig ut av grunnskolen vil en stor andel slite med å fullføre videregående eller klare seg i arbeidslivet.

Vi må gi elevene en mer praktisk og variert ungdomsskole. Særlig i slutten av grunnskolen fester tidlige utviklingstrekk seg og motivasjon og mestring faller. Hvis ikke de grunnleggende ferdighetene er tilstrekkelig ut av grunnskolen vil en stor andel slite med å fullføre videregående eller klare seg i arbeidslivet. Flere alternative opplæringstilbud: Elever som ikke opplever at den ordinære skolen passer for dem kan ha stor nytte av et alternativt opplæringsopplegg utenfor klasserommet som kan gi praktisk erfaring, økt motivasjon og en vei tilbake til sosial og faglig mestring.

Elever som ikke opplever at den ordinære skolen passer for dem kan ha stor nytte av et alternativt opplæringsopplegg utenfor klasserommet som kan gi praktisk erfaring, økt motivasjon og en vei tilbake til sosial og faglig mestring. Mer tidlig innsats: Flere barn og elevers lærings- og utviklingstrekk må oppdages og møte tilpassede tiltak tidligere slik at små utfordringer ikke får vokse seg store.

Flere barn og elevers lærings- og utviklingstrekk må oppdages og møte tilpassede tiltak tidligere slik at små utfordringer ikke får vokse seg store. Styrke spesialundervisningen: Nesten 70 prosent av de som får spesialundervisning (individuell tilrettelagt opplæring) er gutter, og over halvparten av timene er ikke gitt av lærere, men assistenter. Skolen og kommunen må sikre at de vet om timene faktiske blir gjennomført, og gitt av personale med rett kompetanse.

Nesten 70 prosent av de som får spesialundervisning (individuell tilrettelagt opplæring) er gutter, og over halvparten av timene er ikke gitt av lærere, men assistenter. Skolen og kommunen må sikre at de vet om timene faktiske blir gjennomført, og gitt av personale med rett kompetanse. Styrke Oppfølgingstjenesten: Legge til rette for at Oppfølgingstjenesten kommer tidligere inn og får jobbet mer forebyggende for å hindre at elever som står i fare for å droppe ut av skolen gjør det.

Legge til rette for at Oppfølgingstjenesten kommer tidligere inn og får jobbet mer forebyggende for å hindre at elever som står i fare for å droppe ut av skolen gjør det. Gi mer tid før videre utdanning: Flere kommuner bør i samarbeid med fylkeskommunen innføre et 11. skoleår som gir mulighet til personlig og faglig utvikling før eleven skal starte på videregående.

Flere kommuner bør i samarbeid med fylkeskommunen innføre et 11. skoleår som gir mulighet til personlig og faglig utvikling før eleven skal starte på videregående. Styrket fraværsoppfølging: Fravær skal registreres og følges opp fra dag én for å fange opp og forstå årsakene bak fraværet tidlig, og sikre oppfølging og tiltak som sikrer sosial og faglig mestring.

Fravær skal registreres og følges opp fra dag én for å fange opp og forstå årsakene bak fraværet tidlig, og sikre oppfølging og tiltak som sikrer sosial og faglig mestring. Redusere antallet norskkarakterer: Endre fra to til én skriftlig norskkarakter i skolen for å redusere karakterforskjellen mellom kjønnene som forplanter seg i videre muligheter for utdanningsvalg.

Endre fra to til én skriftlig norskkarakter i skolen for å redusere karakterforskjellen mellom kjønnene som forplanter seg i videre muligheter for utdanningsvalg. Øke antall minoritetsrådgivere ved videregående skoler og ungdomsskoler med høy innvandrerandel.

ved videregående skoler og ungdomsskoler med høy innvandrerandel. Mer forskning og kunnskap om tiltak som fungerer: Høyre vil aktivt ta i bruk kunnskapsmiljøer regionalt og nasjonalt for å forske og utprøve flere ulike tiltak som kan løfte gutta i skolen.

Med Stavanger Høyre i posisjon fra høsten vil det bli et tydelig økt trykk på å jobbe med gutteutfordringen i skolen.

[ Til legevakt etter vold ved utested ]