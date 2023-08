Føringene må gis tidlig og tydelig!

Vi heier på en byutvikling i tråd med Stavangers historiske byggeskikk og arkitektur.

Derfor er vi veldig glad for at vi i Stavanger Høyres program har fått gjennomslag for en konservativ og ansvarlig linje for å ta vare på den historiske trehusbyen vår.

Som innsendere mener vi at første bud må være en tydelighet rundt vårt historiske sentrum. Utbyggerne som planlegger nye prosjekter, enten det er til bolig eller næring, må fra start vite hvilke forventninger de vil møte. For sentrums del bør forventningen være at man ønsker å ivareta dets historiske byggeskikk og arkitektoniske uttrykk.

Med å planlegge for dette fra start, blir det også langt mer forutsigbart for alle parter. Derfor er vi glad for at Stavanger Høyre skal jobbe nettopp for at flere av utbyggingsprosjektene i sentrum er utformet i tråd med områdets historiske byggeskikk.

Den største lakmustesten på byens vilje til å tenke langsiktig kommer når nye Rogaland Teater skal besluttes. Her ligger noen av regionens desidert vakreste bygg og vi har nå én sjanse til å gjøre det rett. I Stavanger Høyres program er vi enige om at minst ett av arkitektutkastene bør utformes i tråd med Eckhoffs og områdets arkitektoniske stil og byggeskikk. Det vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for avgjørelsen, og vårt håp er at det vil kunne gi et produkt som kan betraktes som likeverdig partner til dagens arkitektoniske perler; museet og det gamle sykehuset.

En annen utfordring vi som folkevalgte har merket, er at utbygginger ofte illustreres fra fugleperspektiv, med filter og glans, slik byggene sjeldent ses på en grå høstdag i Stavanger. Heldigvis vil Høyre bidra til at utbyggingssaker for politisk behandling skal inneholde mer realistiske tegninger, skisser og illustrasjoner, som viser prosjektet sett fra bakkenivå, slik folk faktisk vil møte byggene når de er ferdigstilt. Når politikerne skal fatte sine avgjørelser, er det viktig at beslutningsgrunnlaget gir uttrykk for det sluttproduktet man rent faktisk kan forvente.

Enda tidligere og tydeligere føringer vil kunne gi økt forutsigbarhet for utviklerne. Å få realistiske alternativer med respekt for byens historie på bordet, vil gi bedre beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. I sum vil det gi bedre forutsetninger for å oppgradere og ta vare på byen vi alle er så glad i. La oss bygge et Stavanger å være stolte av!

