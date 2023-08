Over 600 studenter i boligkø. Det er mange, mange for mange!

14. august starter nok et studieår for tusenvis av høgskole- og universitetsstudenter. Studentene skal altså nå ut i voksenlivet. Mange er tilflyttende og har behov for en plass å bo. Det er trist lesning når Audhild Kvam i Studentskipnaden i Stavanger (SiS) den 2. august melder at det er 692 studenter i kø for en studentbolig. Det er etter vår mening mange, mange for mange.

Kvam beroliger så med at mange av disse ikke nødvendigvis har behov for studentbolig, siden mange finner seg bolig på det private leiemarkedet. Det er ikke nødvendigvis beroligende for oss i SV.

For det aller fleste vil ikke støtten fra Lånekassen strekke til for å dekke utgiftene til bolig og andre nødvendige kostnader. Vi er veldig glade for at SV fikk gjennom en økning i studiestøtten på over 9000 kroner i budsjettsamarbeidet med regjeringen: OG vi skal ikke hvile i den saken, men det er i det minste en god begynnelse.

Det er viktig å holde høyt prinsippet om at alle skal ha lik tilgang på utdanning i Norge, uavhengig av ens økonomiske situasjon. Det har en del negative konsekvenser at så mange studenter må inn på det private leiemarkedet. De unge må ha tilgang på rimelige boliger. Da vil de kunne konsentrere seg om studiene, og ikke være avhengig av å jobbe mye i tillegg.

Å ha en jobb ved siden av studiene trenger i seg selv ikke være negativt, men i det øyeblikket man er avhengig av å ha en jobb for å kunne gjennomføre studietiden er det noe som skurrer. Skolene og staten er klar på at et fulltidsstudium er en fulltidssyssel. Altså at det skal tilsvare en 100% jobb. For to uker siden kom studentorganisasjonen (NSO) ut med en undersøkelse kalt «Studentbudsjettet», denne viser at mange bruker mer tid på deltidsjobb og mindre på studier: «I dag bruker studenter i gjennomsnitt nesten 50 timer i uken på studier og deltidsjobb. Det tilsvarer en stillingsprosent på 133 %.»

Samme undersøkelsen viser at studenter (statistisk) går 6400 i minus hver måned!

Studentlivet kan til tider være stressende nok i seg selv. Det er ingen grunn til at man skal legge stein til byrden ved å tvinge studenter ut i et privat, og oftest dyrere boligmarked, og påfølgende jobbpress …

Et veldig utvida tilbud på campus kan dessverre ikke opprettes over natta, men vi er veldig glade for at SiS nå har fått støtte til å bygge 277 boliger så langt. De har i tillegg klare planer for over 200 flere.

Vi i SV ønsker å bidra til at disse planene kan realiseres gjennom samarbeid og god kommunikasjon!

Studentboliger er oftest plassert sentralt ved utdanningsinstitusjonen eller i nærheten av en kollektivtrasé. Dette har flere fordeler; både tid og penger spart!

MEN, for mange, er den største fordelen med dette at de lettere får et nettverk rundt seg når de starter et nytt liv borte fra det kjente, at de bor i nærheten av andre likesinnede.

Den sosiale delen av studentlivet er veldig viktig!

SV ønsker lykke til for alle studentene våre i Rogaland!