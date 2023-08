På tide med satsing på Stavangers hjerte

Høyre mener at en bys attraktivitet er tett knyttet til et velfungerende, identitetsbærende og identitetsskapende bysentrum. Sentrum skal være et sted der mennesker trives, der næringslivet blomstrer og kulturlivet får stort armslag. I Stavanger har sentrum alltid vært et viktig område, men bruken endrer seg. Det er på tide med ny satsing for å verne om tradisjonelle funksjoner, rigge for fremtidens krav og skape den byen våre ungdommer vil tilbake til etter å ha opplevd verden.

Høyre vil øke antallet boliger og arbeidsplasser i sentrum betydelig, både i ny og eksisterende bygningsmasse. Ved å gi flere mennesker valget om å bosette seg og jobbe i sentrum, reduserer vi avhengigheten av pendling fra andre deler av regionen. Dette vil bidra til å skape et mer bærekraftig og levende sentrum, samtidig som det styrker lokal handel, nisjebutikker, attraktive restauranter og engasjerte ansatte som yter god service.

Vi er foreløpig heldige i Stavanger. Engasjementet for sentrum er stort, investeringslysten høy og tiltrekningskraften enestående i regionen. Bedriftene ønsker seg til byn! Utfordringen er at tilbudet om relevant bygningsmasse ikke står i stil til etterspørselen. Vi brukte årevis på å få på plass en sentrumsplan. Vi vil vise politisk vilje til å få den gjennomført. For å vise muskler i sentrumsutviklingen vil vi etablere et eget fond. Dette fondet vil bidra til å realisere viktige sentrumsprosjekter og stimulere til private investeringer. Vi erkjenner at kommunen alene ikke kan løfte sentrum til nye høyder. Derfor vil vi ta på alvor de eksisterende arenaene for samarbeid med private investorer, gårdeiere, næringsdrivende, sentrumsforeningen og andre aktører som ønsker å bidra til utviklingen av sentrum. Vi kommer ikke utenom at offentlig-privat samarbeid er nøkkelen til fremtidig suksess, og der skal Stavanger Sentrum AS spille en nøkkelrolle også i årene fremover.

I denne satsingen vil vi legge vekt på å bevare Stavangers historiske arv samtidig som vi fornyer byen. Stavanger er stolt av å være Europas største sammenhengende trehusby, en tittel vi fortsatt vil smykke oss med. Samtidig vil vi åpne opp for moderne tilpasninger som kan berike sentrum og tiltrekke seg besøkende som i dag ikke finner sine tilbud her, og bedrifter som ikke finner relevante lokaler. Vi trenger bygg som kan tiltrekke nye funksjoner som sentrum mangler i dag. Det er derfor viktig å bruke de sentrumsnære omformingsområdene vi har igjen på riktig måte, og vi vil stille krav til tidlig involvering og tett samarbeid mellom utbyggere, innbyggere, administrasjon og politikere for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling.

Sentrumspolitikk handler ikke bare om vern, infrastruktur og økonomi. Det handler også om menneskene som bor, arbeider og besøker sentrum. Vi vil ha flere grøntområder, kreative lekeplasser og flater for uorganisert idrett, trening og kulturarrangement. Folk tiltrekker folk. Og skal sentrum forbli Stavangers hjerte og regionens foretrukne handel- og opplevelsessted i 900 nye år, er det på tide å sette sentrum øverst på prioriteringslisten. Nå er det sentrum sin tur.