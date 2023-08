Næringsliv med gode vilkår

Jeg brenner for å ha et godt næringsliv i Stavanger, og der bedriftseiere føler at forholdene blir lagt praktisk til rette av Stavanger politikere, slik at det motiveres til å drives bærekraftig industri og næringsliv, nå og i framtiden.

I de siste årene har fokuset økt på bærekraft og diversifisering av næringslivet i Stavanger. Klimaendring og internasjonalt press har gjort at vi bør tenke annerledes for å nå målene om redusert utslipp av klimagasser.

Naturlig nok bør vi derfor se på andre muligheter for å få en grønnere omstilling. En naturlig tanke er å se på andre næringssektorer som kan bidra til disse målene.

Olje og gass har vært fokuset i mange år og er det fortsatt, men vi har en voksende teknologisektor, turistsektor, og vi skal heller ikke glemme maritim sektor. Helse og velferd er og et voksende marked, og spørsmålet er vel om vi ikke bør gjøre investeringer eller tiltrekke oss investeringer og bedrifter innenfor disse sektorene?

Slik jeg/KrF ser det, handler det om å finne en balanse både mellom det eksisterende og framtidige næringsliv. Her må vi politikere være smarte i å finne løsninger som bidrar til begge deler. Alt går i retning av miljøvennlige omstillinger og løsninger i framtiden, og spørsmålet er hvordan vi på ansvarlig vis kan skape et robust og konkurransedyktig næringsliv.

Et annet viktig perspektiv i denne sammenheng å ta med seg er at folk i Stavanger stadig ønsker å se byen bli til en levende og attraktiv by. De ønsker at det bevilges mer til gode formål, og det er uten tvil mange gode og viktige formål som kan gjøre Stavanger til en enda bedre by å bo i.

Men da må det skapes noe først, og uten bedriftene sine bidrag er det ikke penger å bruke. Derfor må vi legge til rette for at større og mindre bedrifter kan bidra. Kanskje aller mest de minste bedriftene i Stavanger, da det ofte er et større løft for de, å få ting opp å gå.

Vi må sikre gode ordninger med lån og investeringsstønader, slik at vi kan hjelpe bedrifter som Stavanger ser for seg skal hjelpe oss på veien til de målene vi styrer mot.

En generell og gledelig opplevelse er at mange er i arbeid i dag, men samtidig er det mange små bedrifter som ikke klarer kostnadstrykket i sentrum. Vi trenger et pulserende og mangfoldig næringsliv, som gjør at folk vil benytter seg av tilbudene i sentrum. Billig/gratis buss er definitivt et godt bidrag, men kanskje burde parkeringsavgiftene og reduseres?

